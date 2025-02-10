Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час дебатів з кандидатом у канцлери Фрідріхом Мерцом заявив, що найближчим часом Україна не зможе вступити в НАТО через позицію США, пише Deutsche Welle.

Чому Україна не вступить до НАТО найближчим часом?

За словами Шольца, членство України в Північноатлантичному союзі не відбудеться найближчим часом, бо Сполучені Штати відхилили цю пропозицію.

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Він сподівається на мирні переговори між Росією та Україною під впливом очільника Штатів Дональда Трампа.

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“Було б дуже добре, якби ця війна закінчилася”, − наголосив Шольц.

Шольц повторив попередні заяви щодо відмови від надання Україні далекобійних крилатих ракет б, оскільки “це крок, який Німеччина не повинна підтримувати”.

За словами опонента Шольца Фрідріха Мерца,Україна вступити до НАТО не може.

“Тому що НАТО не приймає членів, які зараз перебувають у війні”, − пояснив Мерц.

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Шольц розкритикував Трампа за “допомогу Україні в обмін на рідкоземельні ресурси”

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав егоїстичними наміри США ув’язати подальшу фінансову підтримку України у війні з Росією з отриманням прав на доступ до її корисних копалин.

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3 лютого президент США Дональд Трамп озвучив ідею надання додаткової військової допомоги Україні в обмін на її рідкоземельні метали.

Раніше відновилися поставки американської зброї в Україну після майже місячної перерви, і неясно, чи визнає адміністрація Трампа офіційно цю паузу.

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