Нафтовий танкер «Коала» під прапором Антигуа і Барбадосу, що перевозив 130 000 тонн мазуту, може затонути після трьох вибухів у машинному відділенні, які пролунали рано вранці в неділю під час стоянки в порту Усть-Луг у Ленінградській області Росії. Про це повідомили телеграм-канали База і Фонтанка СПБ Онлайн.

Екіпаж танкера - 24 особи, зокрема, чотири громадянина Росії, 8 громадян Грузії та 12 громадян Індонезії. Федеральне агентство морського і внутрішнього водного транспорту Росії “Росморречфлот” заявило, що жертв немає, і хоча екіпаж довелось евакуювати, вибухи не спричинили «розливу чи витоку нафтопродуктів», і ризику затоплення судна немає. Як запобіжний захід співробітники МНС Росії встановили бонові загородження навколо судна.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У заяві додається, що «відповідні органи проводять розслідування інциденту».

Більше по темі Європейські вибори 2025 року – наслідки для ЄС та України Ультраправі добре виступили на виборах у різних європейських країнах у 2024 році. Це не обіцяє нічого доброго для ЄС та України.

За словами губернатора Ленінградської області Александра Дрозденка, вибухи були «техногенним інцидентом», що стався під час запуску двигуна. За іншими даними, був «зовнішній вплив», який спричинив часткове затоплення машинного відділення.

Advertisement

Цей інцидент дуже схожий на той, що призвів до затоплення вантажного судна “Урса Майор”, яке належало російській державній корпорації «Оборонлогістика», у Середземному морі в грудні. Тоді прокремлівські ЗМІ припустили, що це сталося внаслідок атаки надводного або підводного безпілотника.

Україна атакувала порт Усть-Луг дронами у січні

У січні безпілотники дальнього радіусу українських спецслужб атакували паливний термінал в Усть-Лузі, через який Росія експортує нафту і газ за допомогою свого “тіньового флоту”.

Сусідня Фінляндія не сприйняла запевнення “Росморречфлоту” за чисту монету. Її прем’єр-міністр Петтері Орпо заявив у мережі Х, що Фінляндія уважно стежить за розвитком подій і посилила свої засоби реагування на розливи нафти. Фінська берегова охорона також підтвердила, що стежить за ситуацією.

Advertisement

На небажання Фінляндії довіряти офіційним заявам росіян, ймовірно, вплинуло те, що Росія, як багато хто вважає, нездатна захистити Чорне море після того, як два російські танкери затонули в Керченській протоці в грудні, завдавши значної шкоди навколишньому середовищу.

“Коала” є типовим прикладом російського “тіньового флоту”, хоча він не є одним із 180 танкерів, які визначені у США як такі, що використовуються для уникнення західних санкцій. За даними сайту vesselfinder.com, судну щонайменше 22 роки, що значно перевищує звичайний пенсійний вік для танкерів, і за останній рік воно чотири рази змінювало країну реєстрації. Судно належить Туреччині і управляється кіпрською компанією Suezmax, яка має неповну історію перевірок безпеки.