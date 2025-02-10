Чеська поліція розслідує можливе незаконне постачання безпілотників до України, пише Ceske Noviny.

Незаконний експорт дронів з Чехії − подробиці

Розслідування стосується проєкту Nemesis, організованого асоціацією Skupina D. За даними чеських ЗМІ, члени Skupina D підозрюються в незаконному вивезенні безпілотників до України.

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Також розслідується можлива причетність чеської армії до цього процесу. За словами речниці військової поліції Катержини Млинкової, “розслідується можливе несанкціоноване використання майна Міністерства оборони й можливе використання військовослужбовців за межами завдань Збройних сил”.

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За даними чеських ЗМІ, військову техніку в Україну переправляли спецпризначенці, які не мали на це дозволу парламенту.

Міністерка оборони Яна Чернохова також зазначила, що не вважає нормальним наявність дипломатичного паспорта в одного із засновників Skupina D Яна Веверки.