Президент Китаю Сі Цзіньпін відвідає Москву 9 травня, щоб взяти участь у святкуванні 80-річчя перемоги у Другій світовій війні.

Про це повідомляє російська служба Інтерфакс з посиланням на заяву посла РФ у Пекіні Ігоря Моргулова.

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Сі Цзіньпін поїде на парад у Москву - подробиці

“Голова КНР Сі Цзіньпін прийняв запрошення взяти участь 9 травня в Москві в урочистостях з нагоди 80-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні”, - зазначив Моргулов.

Він додав, що у відповідь Сі Цзіньпін запросив російського президента Володимира Путіна відвідати Китай на початку вересня для участі в урочистостях, присвячених 80-річчю перемоги китайського народу у війні проти Японії.

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