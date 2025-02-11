Європейський Союз не бачить жодних підстав для запровадження тарифів на свій експорт до США, включаючи поставки сталі й алюмінію.

ЄС відповість на рішення адміністрації США щодо запровадження таких тарифів контрзаходами, відповідно до власних інтересів та європейських цінностей, заявив єврокомісар з торгівлі й економічної безпеки Марош Шефчович на засіданні Європарламенту, передає кореспондент Укрінформу.

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ЄС проти тарифів США на сталь та алюміній

«Ми завжди говорили, що будемо захищати інтереси ЄС від несправедливих заходів, відповідно до європейських цінностей. Цей час прийшов. Ми наразі оцінюємо масштаб заходів, що були оголошені (в США – ред.) цієї ночі, і будемо відповідати твердо й пропорційно, з використанням контрзаходів. Ми будемо діяти, щоб захистити наші економічні інтереси. Ми захистимо наших працівників, наш бізнес та споживачів. Це шлях для захисту європейських інтересів, але це для нас небажаний сценарій», - наголосив представник Єврокомісії.

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Він занепокоєний тим, що цієї ночі президент США своїм указом оголосив про запровадження тарифів у 25 відсотків на весь імпорт сталі й алюмінію до США з 12 березня та введення тарифів на всі інші європейські товари, що будуть запроваджені вже цього тижня.

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«Ми глибоко жалкуємо з приводу цих рішень й оголошень. ЄС не бачить жодного обґрунтування для застосування тарифів на наш експорт. Вони є економічно контрпродуктивними, особливо з урахуванням глибоко інтегрованих мереж виробництва, які були створені завдяки нашим інтенсивним трансатлантичним зв’язкам у торгівлі та інвестиціях. Тарифи означають податки, це погано для бізнесу і ще гірше для споживачів», - зазначив єврокомісар.

Він зауважив, що шляхом запровадження тарифів адміністрація США буде обкладати податком власних громадян, збільшить витрати для американського бізнесу та підживлюватиме інфляцію.

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Також такі тарифи є глобально шкідливими для інших торгівельних партнерів, прямо залучених до трансатлантичної співпраці між ЄС і США, несуть ризики переривання у міжнародній торгівлі та для глобальної торгівельної системи, як такої.

«Якщо говорити просто, це сценарій взаємного програшу… Ми залишаємося відданими конструктивному діалогу, ми готові до переговорів та до пошуку взаємовигідних рішень, де це є можливим. Ставки є дуже високими для обох сторін», - додав Шефчович.

Трамп може запровадити 10%-ві мита на імпорт з ЄС

В адміністрації президента США Дональда Трампа розглядають можливість запровадження 10-відсоткового мита на продукцію з Європейського Союзу.

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У команді президента США наразі немає єдиної позиції щодо запровадження тарифів проти Європейського Союзу, хоча деякі представники виступають за встановлення 10-відсоткового збору.

Раніше Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю.

Ці країни є одними з найбільших торгівельних партнерів США. Однак 4 лютого Трамп призупинив введення мит на товари з Канади та Мексики.

Мексика пообіцяла США дзеркальну відповідь. Президентка країни заявила, що її уряд прагне діалогу, а не конфронтації зі своїм головним торгівельним партнером на півночі. Однак, Мексика була змушена відповісти.