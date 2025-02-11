Адміністрація президента США Дональда Трампа планує заохотити європейських союзників до збільшення закупівель американської зброї для України перед можливими переговорами з Росією, повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

США підштовхують Європу купувати американську зброю для України

Якщо цей план буде офіційно схвалено, він може стати певною гарантією для українських посадовців, які побоюються, що Трамп може припинити подальшу допомогу Україні.

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Зазначається, що в період президентства Джо Байдена європейські країни вже закуповували американське озброєння для України.

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За інформацією Reuters, офіційні представники США, зокрема спецпосланець президента з питань України та Росії Кіт Келлог, планують обговорити можливі закупівлі озброєнь з партнерами з Європи під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Цей крок є лише одним із можливих варіантів, які розглядає адміністрація Трампа, щоб продовжити постачання зброї Україні без значних витрат американського бюджету.

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Трамп пропонував жителям Гази переїхати в одну з країн Близького Сходу, зокрема Єгипет і Йорданію.

На даний момент невідомо, чи Вашингтон має намір закликати європейські держави купувати зброю напряму через комерційні угоди або ж постачати її безпосередньо з арсеналів США.

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Трамп може запровадити 10%-ві мита на імпорт з ЄС

В адміністрації президента США Дональда Трампа розглядають можливість запровадження 10-відсоткового мита на продукцію з Європейського Союзу.

У команді президента США наразі немає єдиної позиції щодо запровадження тарифів проти Європейського Союзу, хоча деякі представники виступають за встановлення 10-відсоткового збору.

Раніше Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю.

Ці країни є одними з найбільших торгівельних партнерів США. Однак 4 лютого Трамп призупинив введення мит на товари з Канади та Мексики.

Мексика пообіцяла США дзеркальну відповідь. Президентка країни заявила, що її уряд прагне діалогу, а не конфронтації зі своїм головним торгівельним партнером на півночі. Однак, Мексика була змушена відповісти.

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Зеленський буде на Мюнхенській безпековій конференції 

Президент України Володимир Зеленський очікується на Мюнхенській конференції з безпеки, де війна з Росією та шляхи її припинення будуть головними питаннями порядку денного.

Зеленський буде присутній особисто, що дозволить провести потенційні переговори з представниками основних союзників Києва.

Спецпосланник Келлог раніше заявляв, що Україна має бути готова провести вибори під час війни. 

У коментарі The Post Келлог зауважив, що Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти американські санкції, щоб змусити її припинити війну.

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