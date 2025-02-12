У Палаті представників США зареєстрували законопроєкт, який надає розширені повноваження президенту для забезпечення України допомогою у формі ленд-лізу.

Документ H.R.1158 ініціював конгресмен-республіканець Джо Вілсон.

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Ленд-ліз для України: нова ініціатива в Конгресі США

“Воєнний злочинець Путін розуміє лише мову сили. Ми повинні дати президенту Трампу повноваження масово та швидко забезпечити Україну зброєю перемоги у війні, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. Мир через силу”, − заявив Вілсон.

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Законопроєкт має на меті “забезпечити президента (США) розширеними повноваженнями укладати угоди з урядом України про надання цьому уряду в оренду оборонного обладнання для захисту цивільного населення в Україні від російського військового вторгнення”.

 

Текст законопроєкту поки що не оприлюднено. Невідомо, яку саме допомогу передбачає цей документ.

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Водночас у світі споживання пшениці зросте завдяки підвищеному попиту в ЄС, Казахстані, Таїланді та Україні.

Що таке ленд-ліз для України?

Закон про ленд-ліз усуває бюрократичні перешкоди та дозволяє уряду США швидко надавати озброєння та інші матеріально-технічні ресурси Україні чи урядам східноєвропейських країн, які зіткнулися з вторгненням Росії в Україну, для ведення бойових дій.

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Так само, як у роки Другої світової війни, країна-отримувач оплачуватиме лише те обладнання, отримане за ленд-лізом, яке вирішить залишити в себе після закінчення війни.

У січні 2022 року,до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, в Сенаті США Джон Корнін створив законопроєкт про ленд-ліз для України, співавторами якого стали Роджер Вікер, Бенджамін Кардін та Джин Шахін. 

Палата представників США ухвалила оборонний бюджет-2025

Раніше нижня палата Конгресу Сполучених Штатів ухвалила законопроєкт про оборонну політику на 2025 рік на 883,7 млрд доларів.

У схваленому оборонному бюджеті на 2025 рік немає положення про можливість лендлізу для України. 

Цього року в документі не заклали кошти на Ініціативу з безпекової підтримки України (Ukraine Security Assistance Initiative), бо фінансування на неї на 2025 рік “авансом” заклали у торішній закон в розмірі 300 млн доларів.

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