В Україні добровольці віком до 25 років можуть отримати одноразову виплату в розмірі 1 млн грн за підписання контракту із ЗСУ. Це стосується і тих, хто приєднався до армії раніше, повідомив в ефірі телемарафону речник Міноборони Дмитро Лазуткін.
Як отримати 1 млн грн за службу в ЗСУ?
“Несправедливо... знехтувати тими людьми, які вже зробили цей крок”, − пояснив Лазутків.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які підписали контракт до 25 років, можуть звернутися до своїх командирів і дізнатися про алгоритм отримання виплати.
У Росії закінчуються танки для української м’ясорубки
Новий контракт для молоді: 1 млн грн та пільги
Нещодавно в Україні було презентовано спеціальний контракт для добровольців віком 18-24 роки. Він передбачає низку пільг, зокрема таких:
- одноразову виплату в розмірі 1 млн грн;
- щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. грн + доплати;
- можливість вступу до ВНЗ без іспитів;
- іпотеку під 0%;
- інші соціальні гарантії.
В Україні готують контракт для залучення молоді до ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський наголошував, що це не мобілізація, а ініціатива для тих, хто хоче долучитися до ЗСУ добровільно.
За словами глави держави, такий спеціальний контракт матиме багато переваг.
Йдеться, зокрема, про суттєве грошове забезпечення.