В Україні добровольці віком до 25 років можуть отримати одноразову виплату в розмірі 1 млн грн за підписання контракту із ЗСУ. Це стосується і тих, хто приєднався до армії раніше, повідомив в ефірі телемарафону речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

Як отримати 1 млн грн за службу в ЗСУ?

“Несправедливо... знехтувати тими людьми, які вже зробили цей крок”, − пояснив Лазутків.

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Фото: Міністерство оборони України / Телеграм

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Військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які підписали контракт до 25 років, можуть звернутися до своїх командирів і дізнатися про алгоритм отримання виплати.

Фото: Міністерство оборони України / Телеграм

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Новий контракт для молоді: 1 млн грн та пільги

Нещодавно в Україні було презентовано спеціальний контракт для добровольців віком 18-24 роки. Він передбачає низку пільг, зокрема таких:

одноразову виплату в розмірі 1 млн грн;

щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. грн + доплати;

можливість вступу до ВНЗ без іспитів;

іпотеку під 0%;

інші соціальні гарантії.

В Україні готують контракт для залучення молоді до ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що це не мобілізація, а ініціатива для тих, хто хоче долучитися до ЗСУ добровільно.

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За словами глави держави, такий спеціальний контракт матиме багато переваг.

Йдеться, зокрема, про суттєве грошове забезпечення.