Білий дім звільнив Пола Мартіна, генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), через день після того, як його офіс опублікував звіт, в якому критикувалися дії адміністрації президента Дональда Трампа щодо скорочення діяльності агентства.

Про це пише The Washington Post.

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Генеральний інспектор USAID втратив посаду: що сталося?

Мартін отримав повідомлення про звільнення електронною поштою. Він обіймав цю посаду з грудня 2023 року.

Звільнення Мартіна є частиною кадрових чисток, які проводить адміністрація Трампа. Раніше президент вже звільнив 17 генеральних інспекторів різних відомств.

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Звіт, опублікований офісом Мартіна, попереджав про ризик втрати або нецільового використання понад 489 млн доларів продовольчої допомоги через рішення Трампа заморозити допомогу та зупинити роботу USAID.

Офіс Мартіна також проводить розслідування щодо інших наслідків скорочення діяльності USAID, зокрема скорочення персоналу в Африці та Газі.

Більше по темі USDA скоротило прогноз експорту українських пшениці та кукурудзи Водночас у світі споживання пшениці зросте завдяки підвищеному попиту в ЄС, Казахстані, Таїланді та Україні.

Колишній генеральний інспектор Міністерства оборони Роб Сторч назвав роботу Мартіна “зразковою”.

Конгрес США хоче заблокувати ліквідацію USAID Трампом

Група законодавців від Демократичної партії в Конгресі США готує законопроєкт, який має завадити адміністрації президента Дональда Трампа ліквідувати Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), повідомляє Reuters.

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Законопроєкт заборонить використання державних коштів на ліквідацію агентства, зокрема на виплату зарплат співробітникам, які займаються цим процесом.

“Ліквідація USAID вже є незаконною. Те, що вже робить Ілон Маск, є незаконним. Якщо вони витратять хоч один долар США... на його ліквідацію, це буде додатковий рівень незаконності”, − заявила авторка законопроєкту Сара Джейкобс.

Вона також наголосила, що USAID може бути ліквідоване лише актом Конгресу, а будь-яка реформа має відбуватися згідно із законом.

Для ухвалення законопроєкту необхідно 218 голосів. Джейкобс вважає, що в Конгресі є достатньо республіканців, які можуть підтримати цю ініціативу.

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Ліквідація USAID − що треба знати

Адміністрація чинного президента США скорочує штат USAID до кількох сотень співробітників. Усіх працівників, яких найняло безпосередньо агентство, буде відправлено в оплачувану відпустку по всьому світу, згідно з внутрішніми документами.

Також адміністрація Трампа звернулася до місій Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) по всьому світу, щоб визначити, які програми продовжать свою роботу. Роботу продовжать програми, які “сприяють національним інтересам Сполучених Штатів”.

Агентство США з міжнародного розвитку наказало негайно призупинити всі проєкти в Україні після директиви Державного департаменту про замороження зовнішньої допомоги на 90 днів. USAID фінансувала проєкти з 29 різних сфер у 158 країнах по всьому світу.

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Після цього Норвезька рада у справах біженців (NRC) оголосила про тимчасове припинення надання гуманітарної допомоги майже у 20 країнах світу, включно з Україною.