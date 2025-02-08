Військові разом із Міністерством оборони готують спеціальну контрактну пропозицію для молоді від 18 до 24 років.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters.
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Військовий контракт для молоді 18-24
Володимир Зеленський наголосив, що це не мобілізація, а ініціатива для тих, хто хоче долучитися до ЗСУ добровільно.
За словами глави держави, такий спеціальний контракт матиме багато переваг.
Йдеться, зокрема, про суттєве грошове забезпечення.
«Вони не мобілізаційного віку, тому це спеціальна контрактна пропозиція для тих, хто забажає, хто вважає, що він сильний, хто хоче захищати Україну. Там буде багато преференцій, окрім патріотизму, що дуже важливо, є і грошове забезпечення, воно дуже високе. Деталі скоро будуть оприлюднені», - зазначив Зеленський.
Серед переваг, які пропонуватимуть молоді за вступ до ЗСУ - можливість безплатної освіти та пільгові кредити для придбання житла.
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Очікується, що такий контракт можна буде укласти на рік.
Більше деталей президент пообіцяв розповісти наступного тижня.
Збій у Резерв+: причини та що робити
У суботу у застосунку «Резерв+» стався збій.
Користувачі скаржилися на проблеми з входом та завантаженням.
Згодом у Міноборони пояснили, що це пов’язано з навантаженням на BankID.
Якщо «Резерв+» не працює, у відомстві радять:
- якщо ви авторизовані, збережіть військовий документ на смартфон у pdf-форматі
- якщо маєте електронне направлення на ВЛК, зробіть скріншот
- якщо подали запит на відстрочку або направлення на ВЛК, будь ласка, зачекайте.
У Міністерстві обіцяють відновити роботу сервісу та повідомити про це.