Військові разом із Міністерством оборони готують спеціальну контрактну пропозицію для молоді від 18 до 24 років.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Військовий контракт для молоді 18-24

Володимир Зеленський наголосив, що це не мобілізація, а ініціатива для тих, хто хоче долучитися до ЗСУ добровільно.

За словами глави держави, такий спеціальний контракт матиме багато переваг.

Йдеться, зокрема, про суттєве грошове забезпечення.

Advertisement

«Вони не мобілізаційного віку, тому це спеціальна контрактна пропозиція для тих, хто забажає, хто вважає, що він сильний, хто хоче захищати Україну. Там буде багато преференцій, окрім патріотизму, що дуже важливо, є і грошове забезпечення, воно дуже високе. Деталі скоро будуть оприлюднені», - зазначив Зеленський.

Серед переваг, які пропонуватимуть молоді за вступ до ЗСУ - можливість безплатної освіти та пільгові кредити для придбання житла.

Більше по темі Україна експортувала 100 млн тонн вантажів морським коридором, - Зеленський Зерно з України експортувалося до 53 країн світу, розташованих на чотирьох континентах: Азії, Африці, Європі та Америці.

Очікується, що такий контракт можна буде укласти на рік.

Більше деталей президент пообіцяв розповісти наступного тижня.