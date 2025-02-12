Уряд Польщі планує обмежити право на отримання допомоги на дітей для іммігрантів та біженців, пише Euractiv.

Допомога на дітей в Польщі: хто зможе отримувати?

Тепер на виплати зможуть претендувати лише ті іноземці, які працюють у Польщі.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Протягом останніх восьми років всі іноземці, які легально проживають у Польщі, мали право на щомісячну допомогу на дітей у розмірі 800 злотих (191 євро). У 2024 році таку допомогу отримували майже 509 тисяч іноземних дітей.

Згідно з новими правилами, для отримання допомоги іноземцям необхідно не просто мати право на роботу, а й бути фактично працевлаштованим.

Advertisement

Це рішення викликало критику з боку деяких політиків. Євродепутат Кшиштоф Шмішек назвав такі зміни “покаранням дітей за становище їхніх батьків” та “ходом, спрямованим на здобуття громадської підтримки”.

Українці масово мігрують із Польщі до Німеччини: що сталось?

Німеччина стала найпопулярнішою країною ЄС для українських біженців. Станом на кінець 2024 року в Німеччині проживає понад 1,14 млн українців, які отримали тимчасовий захист. Це на 150 тис. більше, ніж у Польщі, яка раніше була лідером за кількістю прийнятих біженців з України.

Більше по темі Дуда чекає від Трампа рішучих дій для завершення війни в Україні Президент Польщі сподівається, що Трамп змусить Путіна сісти за стіл переговорів та забезпечити повернення окупованих територій.

Причинами переїзду українців з Польщі до Німеччини є вищий рівень заробітної плати, кращі соціальні виплати, а також якісніші медичні послуги.

Advertisement

У Чехії, Німеччині та Польщі можуть створити “Центри повернення українців”.

Очікується, що такі інституції допомагатимуть українським переселенцям повернутися на батьківщину, а також будуть культурними осередками.

У 2024 році польська поліція затримала 16 437 іноземців. Найбільше правопорушень вчинили громадяни України, Грузії та Білорусі.