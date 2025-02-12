Форум “Демократична стійкість України під час війни та  в період відновлення” відбувся 11 лютого 2025 року, зібравши учасників для обговорення важливих кроків, необхідних суспільству та владі для захисту та зміцнення демократії в Україні під час війни та періоду відновлення.

Організатори: Вестмінстерська фундація за демократію (WFD) у партнерстві з Мережею захисту національних інтересів «АНЦ» та Громадянською мережею ОПОРА. Kyiv Post зібрав найважливіші цитати головних спікерів події.

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Катаріна Матернова, Посол ЄС в Україні: “Це наша війна. Це війна за майбутнє не лише України, а й європейського безпекового порядку. Те, що було неможливо уявити три роки тому, зараз є реальністю - використання європейських мирних фондів для підтримки вашої оборонної промисловості”.

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Сьогодні Міністр оборони України розпочав роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.

Шон Бойд, заступник голови дипломатичної місії Канади в Україні: “Нас завжди вражає стійкість і хоробрість українців. Під час головування Канади у G7 у 2025 році Україна залишатиметься пріоритетом, незалежно від політичних змін у нашому уряді. Ми стоїмо з вами і будемо продовжувати стояти з вами”.

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Алекс Собел, член парламенту Великої Британії: “Ваша боротьба за демократію - це наша боротьба за демократію. Ви захищаєте не лише власну країну, але й демократію в усій Європі та світі”.

Віталій Кличко, мер Києва: “Коли війна закінчиться, третина військових повернеться, і їм негайно знадобиться робота. Розпочнуться вибори, і я боюся, що це може призвести до небезпечних конфліктів”.

Олена Шуляк, голова партії «Слуга народу»: “Під час війни вибори не можуть проводитися - насамперед тому, що військові повинні мати право голосу і бути обраними. Ми не можемо їх підвести. Такі дискусії на даному етапі недоречні”.

Ірина Геращенко, співголова парламентської фракції «Європейська Солідарність»: «Ми входимо в дуже складний період, коли порушується ключовий принцип - »Нічого про Україну без України”. Щодня ми бачимо повідомлення у ЗМІ про різні плани та натяки, але де в цьому всьому Україна?”

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Сергій Притула, український громадський та політичний діяч, волонтер: “В Україні політичні партії просто дистанціюються від громадянського суспільства. Справжня єдність означає, що ніхто не намагається привласнити собі всі заслуги, а навпаки, всі беруться за руки і працюють разом заради спільної мети”.

Юлія «Таіра» Паєвська, українська військовослужбовець і парамедик: “Я бачу зростаючу політичну боротьбу за виборчі мандати. Але спочатку давайте переможемо ворога - забезпечимо його повну поразку. Тоді, і тільки тоді, ми зможемо почати ділити здобич, згодні?”

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«Якщо ми не захистимо свою землю на фронті, то не буде країни, в якій можна буде проводити вибори».

Ольга Айвазовська, голова правління Громадянської мережі ОПОРА: “Україна залишається в активній, напруженій фазі війни... але політичний процес відновився. Якщо ми хочемо зберегти світову підтримку, ми повинні почати готуватися до перших післявоєнних виборів”.

Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України: “Я не бачу можливості проведення виборів до закінчення воєнного стану. Питання, коли і як проводити вибори в Україні, дуже цікавить весь світ - і наших союзників, і, на жаль, наших ворогів”.

Юлія Струк
Юлія Струк
Юлія Струк - редактор новин та кореспондент Kyiv Post. Раніше працювала парламентським редактором, журналістом та редактором стрічки новин. Спеціалізувалася на тематиках роботи Верховної Ради, Кабміну та силових структур.
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