У середу, 12 лютого, у Брюсселі розпочалося чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”. Вперше засідання очолює Велика Британія.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

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Новий “Рамштайн”: що обговорюють?

“Сьогодні вперше засідання очолює мій колега та друг Джон Гілі, державний секретар з питань оборони Великої Британії”, − повідомив зазначив Умєров.

На засіданні обговорюються такі питання:

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стабільне постачання військової допомоги Україні у 2025 році;

прискорення постачання ППО, авіації та боєприпасів;

інвестиції в ОПК України та спільні проєкти з європейськими партнерами;

розширення оборонного виробництва в Україні;

фінансування українського ОПК;

створення нових підприємств з виробництва зброї.

Умєров також проведе низку двосторонніх зустрічей з міністрами оборони країн-союзників.

Україна готова до переговорів щодо завершення війни. Але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою Міністр оборони України Рустем Умєров

Цього тижня також відбудуться засідання Ради Україна-НАТО та Мюнхенська безпекова конференція.

Велика Британія вперше офіційно скликала “Рамштайн” замість США

Велика Британія вперше буде головувати на засіданні формату “Рамштайн”.

26-та зустріч Контактної групи з питань оборони України відбувається 12 лютого у другій половині дня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

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Напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО група обговорює пріоритети для України та підтримку її боротьби з повномасштабним вторгненням Росії.

Умєров раніше підбивав підсумки 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України (“Рамштайн”).