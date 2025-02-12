У середу, 12 лютого, у Брюсселі розпочалося чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”. Вперше засідання очолює Велика Британія.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
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Новий “Рамштайн”: що обговорюють?
“Сьогодні вперше засідання очолює мій колега та друг Джон Гілі, державний секретар з питань оборони Великої Британії”, − повідомив зазначив Умєров.
На засіданні обговорюються такі питання:
- стабільне постачання військової допомоги Україні у 2025 році;
- прискорення постачання ППО, авіації та боєприпасів;
- інвестиції в ОПК України та спільні проєкти з європейськими партнерами;
- розширення оборонного виробництва в Україні;
- фінансування українського ОПК;
- створення нових підприємств з виробництва зброї.
Умєров також проведе низку двосторонніх зустрічей з міністрами оборони країн-союзників.
Цього тижня також відбудуться засідання Ради Україна-НАТО та Мюнхенська безпекова конференція.
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Велика Британія вперше буде головувати на засіданні формату “Рамштайн”.
26-та зустріч Контактної групи з питань оборони України відбувається 12 лютого у другій половині дня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
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Напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО група обговорює пріоритети для України та підтримку її боротьби з повномасштабним вторгненням Росії.
Умєров раніше підбивав підсумки 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України (“Рамштайн”).