У 2024 році польська поліція затримала 16 437 іноземців. Найбільше правопорушень вчинили громадяни України, Грузії та Білорусі, пише RMF FM.

Які злочини найчастіше вчиняють іноземці в Польщі?

За рік у Польщі зафіксували 9753 затриманих українців. Найчастіше затримані громадяни України водять у нетверезому стані (2943 випадки), крадуть (930 випадків), а також займаються шахрайством шахрайство (461 випадок).

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Водночас 1780 громадян Грузії, які посіли друге місце в рейтингу, зазвичай крадуть (472 випадки), водять у нетверезому стані (334 випадки), зберігання наркотиків (200 випадків).

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А серед 1122 затриманих булорусів найчастішими правопорушеннями були водіння у нетверезому стані (178 випадків), крадіжки (130 випадків) і хабарі (59 випадків).

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що іноземців, які вчиняють злочини у Польщі, будуть депортувати. Він доручив розробити план боротьби зі злочинністю серед іноземців.

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Польща назвала категорію українців, яку висилатимуть із країни

У Польщі іноземців, які порушили закон, після відбування покарання висилатимуть з країни з забороною в’їзду до Шенгенської зони.

Іноземців, які скоїли злочини на території Польщі, після відбування покарання доправлятимуть до аеропорту та депортуватимуть до країни походження або відправлятимуть до центру для іноземців під охороною для подальшого висилання.

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Цим людям заборонять повторний в’їзд до Шенгенської зони на термін до 10 років.

Норвезький уряд почав відмовляти деяким українцям у наданні тимчасового притулку.

Наразі в цій країні щонайменше 80 тис. українців.

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