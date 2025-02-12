Компанія “Автострада” повідомила про роботи на дільниці “Станція “Мостицька” на Виноградарі в Києві.

Будівництво метро на Виноградар: що треба знати

Наразі ведуться роботи на декількох ділянках. Зокрема на станції “Мостицька” розпочато роботи з перенесення комунікацій та влаштування залізобетонного поясу котловану. Незабаром розпочнеться зведення стіни в ґрунті.

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На ділянці між станціями “Сирець” та “Мостицька” завершено буріння січних паль оправи демонтажної шахти, а також розпочато спорудження устя шахти та буріння водознижувальних свердловин.

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Фото: компанія “Автострада” / Фейсбук

На ділянці між станціями “Мостицька” та “Проспект Правди” тривають роботи з прокладання двоярусних монолітних тунелів, проводиться бетонування стін та перекриття тунелів.

А на станції “Проспект Правди” триває стабілізація ґрунтів у котловані й ведуться роботи з влаштування системи кріплення котловану та перенесення інженерних мереж.

Проєкт розширення метро на Виноградар передбачає будівництво двох нових станцій - “Мостицька” та “Проспект Правди”.

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Фото: компанія “Автострада” / Фейсбук

Тендер на продовження метро на Виноградар

Ще в травні 2024 року “Київський метрополітен” оголосив тендер на розширення мережі метро в район Виноградар.

У грудні 2023 року “Київський метрополітен” у судовому порядку розірвав договір з АТ “Київметробуд”. Причиною припинення дії договору стали незадовільні терміни виконання будівельних робіт.

На початку листопада 2024 року ТОВ “Група компаній “Автострада” розпочало будівництво метро на столичний житловий масив Виноградар. Буде продовжена Сирецько-Печерська (“зелена”) лінія метро - від станції “Сирець”.

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Ппередбачено будівництво двох станцій − “Мостицька” та “Проспект Правди”. Загальна довжина будівництва становитиме 3,78 км і включатиме 6 будівельних дільниць.