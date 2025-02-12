Прем’єр-міністр уряду «Грузинської мрії» Іраклій Кобахідзе висловив сподівання, що Європейський Союз у найближчому майбутньому буде “не до Грузії” на тлі власних проблем, повідомляє NewsGeorgia.

Кобахідзе назвав причину грузинського-європейської кризи

«Я хочу висловити велику надію, що на цьому тлі, зокрема на тлі 25-відсоткових (американських) тарифів, Євросоюз більше перемкнеться на розв’язання власних проблем, і ми менше бачитимемо нападки європейських бюрократів на нашу державність, грузинську державу», - заявив Кобахідзе.

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Кризу у відносинах Тбілісі з ЄС він пояснив тим, що у Євросоюзу «належним чином не забезпечений суверенітет, багато регресивних явищ і несправедливості».

Грузія відклала вступ до ЄС до 2028 року - що відомо

5 лютого парламент Грузії, легитімність якого не визнає громадськість, п’ята президентка країни Саломе Зурабішвілі та опозиція, позбавив повноважень майже всіх опозиційних депутатів.

Більше по темі ЄС відповість контрзаходами на тарифи США на сталь та алюміній У ЄС вважають, що адміністрація США фактично обкладає податком своїх же громадян, збільшує фінансове навантаження на американські компанії та сприяє зростанню інфляції.

15 січня в Грузії розпочався масштабний страйк. Сотні компаній приєдналися до протесту проти рішення влади відмовитися від євроінтеграції.

28 листопада правляча партія “Грузинська мрія” ухвалила рішення відмовитися від переговорів про вступ Грузії до ЄС та грантів від Євросоюзу до кінця 2028 року.

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Перед цим Європейська Рада оголосила, що процес інтеграції Грузії фактично припинено через дії правлячої партії «Грузинська мрія».

7 листопада президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликали Грузію провести швидке і прозоре розслідування порушень під час парламентських виборів.