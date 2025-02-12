В інтерв’ю з полковником армії США у відставці Деніелом Девісом Карлсон сказав, що він знає, що «це факт , а не припущення», що українські військові продають «до половини» зброї, отриманої від Пентагону, і що вона опинилася в руках мексиканських картелів, що загрожують безпеці США.

Американський ведучий ток-шоу Такер Карлсон в інтерв’ю, опублікованому 10 лютого, доволі сміливо заявив, що половина зброї, яку Київ отримав від Вашингтона, була продана мексиканським картелям.

«Другий факт. Не здогадка. Справа в тому, що українські військові продають величезний відсоток, до половини зброї, яку ми їм даємо. Половину. І це не припущення. Я знаю це достеменно. Факт, ясно? Не припущення. Вони її продають, і багато її потрапляє до наркокартелів на нашому кордоні. Тож це ... злочин», – сказав Карлсон.

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Він також заявив, що американські «[розвідувальні] служби повністю в курсі», і що ЦРУ фактично заробляє на цих продажах, і додав, що «не може цього довести, але впевнений у цьому».

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«Ми відправляємо цю зброю в Україну – на мільярди і сотні мільярдів доларів, а її крадуть і продають нашим фактичним ворогам», – сказав він, додавши, що «New York Times може зайти в Інтернет і замовити українську зброю».

Незрозуміло, чому Карлсон згадав саме New York Times, але може йтися про нещодавню статтю під назвою «Купуєте зброю? Україна може незабаром стати вашим найкращим вибором», але в ній мова йшла не про торгівлю на чорному ринку, а про зброю, яка виробляється в Україні.

Карлсона сказав, що він знає «достеменно», але не надав жодних доказів на підтвердження цього.

Його заяви також суперечать тому, що нещодавно сказав Кіт Келлоґґ – спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії.

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Келлоґґ сказав, що США виділили понад 174 мільярди доларів країні, яка перебуває у стані війни, і ці кошти проходять американський аудит, причому частина з них інвестується в оборонну промисловість США, щоб допомогти забезпечити оборонні потреби Києва.

«Ми направили генеральних інспекторів на місця, в Україну, щоб відстежувати ці гроші. Ми маємо досить хороший звіт про те, куди вони йдуть», – сказав Келлоґґ у нещодавньому інтерв’ю американському консервативному виданню Newsmax.

Ukraine Oversight, публічний веб-сайт, створений американськими урядовцями для відстеження та нагляду за американським фінансуванням України, надає детальні звіти про поточні та закриті аудити.

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Чи продає Україна американську зброю на чорному ринку?

Келлоґґ сказав, що гроші обліковуються, але як щодо зброї?

Простий спосіб спростувати твердження Карлсона – подивитися на ту зброю, яку отримала Україна, і яку використовують мексиканські картелі.

За даними Defense Express, у 2024 році Вашингтон поставив Україні озброєння на суму 21 мільярд доларів. Більшість поставленого – важке озброєння та техніка, а не стрілецька зброя.

Поставки, серед іншого, включали понад мільйон артилерійських снарядів, понад 120 бойових машин піхоти (БМП) Bradley та ракет HIMARS і ATACMS.

Поки що немає жодних ознак того, що мексиканські картелі використовують проти США Bradley чи стріляють з американських артилерійських систем.

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Пентагон також надав Україні значну кількість стрілецької зброї та боєприпасів. Безсумнівно, гвинтівки типу AR використовувалися як українськими військовими (до певної міри), так і мексиканськими картелями, але важко однозначно визначити, чи походять вони з України. Більше того, з логістичної точки зору було б набагато простіше отримати їх нелегально зі США або країн Латинської Америки.

Kyiv Post не може стверджувати з абсолютною впевненістю, що українська зброя не потрапила до третіх країн, але Мексика залишається малоймовірним пунктом призначення через логістичні проблеми.

У будь-якому разі, мова не йде про вкрадену зброю «на мільярди», враховуючи, що карабін М4 коштує менше 700 доларів за одиницю в рамках державних контрактів, а на мільярд доларів можна придбати близько 1,5 мільйона гвинтівок – достатньо, щоб озброїти цілу країну, навіть США з їхніми 1,3 млн військовослужбовців, які перебувають на дійсній службі.

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Трофейна зброя в Україні

Втім, в Україні були зафіксовані випадки незаконного продажу трофейної зброї, хоча й у відносно невеликій кількості.

Крім того, зброя, якою торгують, здебільшого є захопленою на фронті російською зброєю, а не наданою «Дядьком Семом».

3 лютого Служба безпеки України (СБУ) заявила, що заарештувала 17 торговців зброєю за продаж гранат і російських автоматів АК-12, завезених із зон бойових дій. За місяць до цього СБУ оголосила про аналогічні арешти 15 підозрюваних торговців зброєю за продаж російських автоматів Калашникова, гранат і протитанкових гранатометів.

Звичайно, випадків незаконного продажу зброї, ймовірно, більше, ніж оприлюднено, але те, що нелегально продається американська зброя на «мільярди і сотні мільярдів доларів», як стверджує Карлсон, навряд чи відповідає дійсності – з вищезгаданих причин.