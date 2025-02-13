Президент США Дональд Трамп підтримав позицію керівника Пентагону Піта Хеґсета, який назвав членство України в НАТО нереалістичним результатом мирної угоди, пише CBS News.

Що сказав Трамп про перспективу вступу України до НАТО?

Трамп зазначив, що перспектива вступу України до Північноатлантичного союзу є “непрактичною та малоймовірною”.

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“Я думаю, що, ймовірно, це правда”, − пояснив він.

За його словами, Штати продовжать надавати допомогу Україні, але хочуть, аби вона була “безпечною”.

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Раніше Піт Хеґсет заявляв на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним результатом домовленостей.

Умєров відреагував на заяву Хеґсета − докладно

“Треба звикати до будь-яких заяв. Наша позиція завжди незмінна. Ми хочемо бути країною НАТО. Ми будемо країною НАТО”, − пояснив Міністр оборони України.

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Трамп мав розмову з Путіним - їхній перший підтверджений контакт з моменту повернення президента США на посаду - і домовився «негайно» розпочати переговори про припинення війни.

За його словами, Україна стане і членом Європейського Союзу.

“Ми тримаємо свою обороноздатність і ми здатні це робити. У нас свої пріоритети, будь-які висновки робимо разом з нашим народом”, − додав Умєров.

Він зауважив, що зустрічі в межах формату Рамштайн зосереджені на питаннях оборонної допомоги, а політичні питання обговорять не міністри оборони, а на іншому рівні.

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Зеленський поговорив телефоном із Трампом

Президент України Володимир Зеленський ввечері у середу, 12 лютого, провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Говорили про можливості досягнення миру. 

Зеленський подякувавТрампу за інтерес до того, що Україна та Штати можуть зробити разом.

Водночас Трамп зауважив, що вони обговорили теми, пов’язані з війною, а також майбутню зустріч Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Вчора також міністр фінансів США Скот Бессент приїхав до Києва та привіз угоду про партнерство, яка закріплює економічну співпрацю між двома країнами.

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