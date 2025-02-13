Росія може бути здатна розпочати повномасштабну війну проти НАТО протягом наступних п’яти років, про що повідомляє Служба військової розвідки Данії (DDIS).

НАТО має бути готове до війни з Росією

У розсекреченому звіті, опублікованому 11 лютого, DDIS підкреслила зростаючу російську загрозу для Данії та інших країн-членів НАТО, зазначивши, що Росія активно перебудовує свої збройні сили, щоб відповідати можливостям НАТО, за значної підтримки з боку Китаю, Північної Кореї і Ірану.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Це збігається з попередніми оцінками Інституту вивчення війни (ISW) щодо триваючого нарощування Москвою військового потенціалу і зусиль з переформатування свого суспільства для майбутньої конфронтації з Заходом.

Данська розвідка стверджує, що Москва ще не вирішила розпочати широкомасштабну війну проти НАТО, але попереджає, що готовність Росії піти на такий ризик може зрости, якщо європейські країни не зможуть зміцнити свою оборону.

Більше по темі Німеччина передасть Україні близько 100 ракет для IRIS-T Раніше німецький уряд надав Україні системи IRIS-T SLM і IRIS-T SLS.

Війна в Європі: наскільки реальна загроза з боку Росії?

12 лютого британський Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) повідомив, що в 2024 році європейські країни колективно витратили на оборону 457 мільярдів доларів, а Росія – 462 мільярди, що підкреслює масштаби її військової експансії.

Advertisement

DDIS зазначає, що наразі Росія уникає дій, які можуть спровокувати застосування статті 5 Статуту НАТО, однак Москва може стати сміливішою, якщо сприйматиме НАТО як слабку організацію, особливо якщо виникнуть сумніви щодо подальшої військової підтримки Європи з боку США.

Ключовим застереженням у звіті є те, що припинення вогню або замороження конфлікту в Україні, особливо на вигідних для Росії умовах, може вивільнити значні військові ресурси Росії для участі в майбутніх конфліктах.

Часові рамки, окреслені данською розвідкою, виглядають невтішно:Протягом шести місяців Росія може розв’язати локальну війну проти іншої сусідньої країни.За два роки Москва може становити реальну загрозу для балтійських країн-членів НАТО.

Advertisement

За п’ять років Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі, якщо НАТО не впорається з нарощуванням російського військового потенціалу.