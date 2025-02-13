Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій щодо Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука.

Указ №81/2025 оприлюднено на сайті ОПУ.

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Які обмеження наклали на Порошенка, Коломойського та Медведчука − що треба знати

Санкції проти всіх п’яти осіб запроваджено безстроково.

Обмеження передбачають:

позбавлення державних нагород України;

блокування активів;

повне обмеження торгових операцій;

припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;

повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

призупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

заборона на участь у приватизації, оренді державного майна;

заборона користування радіочастотним спектром України;

повне припинення надання електронних комунікаційних послуг та використання електронних комунікаційних мереж;

запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;

заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, виданих цією особою;

заборона придбання у власність земельних ділянок.

Санкції проти Порошенка − що сталося

12 лютого Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила санкції проти депутата та п’ятого президента України Петра Порошенка.

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Президент України Володимир Зеленський повідомляв про проведення засідання РНБО. Як зазначив український лідер, “рішення ухвалено і буде опубліковане завтра”.

За словами Порошенка, до такої “провокації” причетні команда Зеленського, Кабінет міністрів, а також члени РНБО. Він звинуватив чинного українського лідера та заявив, що той “завдав колосального удару по внутрішній єдності”.

Більше по темі РНБО запровадила санкції проти Порошенка У відповідь політик звинуватив команду чииного президента Зеленського, Кабмін і РНБО.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань регламенту рекомендував підтримати відсторонення народного депутата Петра Порошенка від участі у засіданнях парламенту.

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Ідеться про відсторонення Порошенка на шість місяців, тобто до кінця 13-тої сесії.

Напередодні засідання комітету ВР “Європейська Солідарність” опублікувала заяву про можливе відсторонення Порошенка та назвала нібито причини цього.