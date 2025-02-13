Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлогг відвідає Німеччину, Бельгію та Україну з 13 по 22 лютого, повідомила пресслужба Держдепу США.
Коли спецпредставник Келлогг приїде до України?
Метою візиту є “просування стратегії президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру через силу в Україні та захист національних інтересів безпеки Штатів”.
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Під час поїздки Келлогг планує взяти участь у Мюнхенській конференції з безпеки, відвідати штаб-квартири НАТО та ЄС у Брюсселі, а також зустрітися з українськими урядовцями та громадянами.
У Держдепі зазначили, що Трамп “чітко дав зрозуміти, що бойові дії мають припинитися, і Сполучені Штати готові підтримати довгострокове рішення”.
“Спеціальний посланник президента Келлогг налаштований проводити жорстку дипломатію, яка буде необхідна для досягнення мети президента”, − йдеться у повідомленні.
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Трамп підтвердив запланований візит Келлогга до України
Президент США раніше заявляв, що поговорить із президентом України Володимиром Зеленським цього тижня, а його спеціальний посланник з питань України та Росії Кіт Келлогг незабаром відвідає Київ.
Адміністрація президента США призупинила розробку мирного плану щодо України, щоб надати Європі місце за столом переговорів.
Зеленський очікується на Мюнхенській конференції з безпеки, де війна з Росією та шляхи її припинення будуть головними питаннями порядку денного.
Спецпосланник Келлогг раніше заявляв, що Україна має бути готова провести вибори під час війни.