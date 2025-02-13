Іноземці та особи без громадянства, які виявляють бажання служити в українській армії, проходитимуть обов’язкову перевірку на поліграфі, повідомило міністерство оборони України.

В Україні запровадили обов’язковий поліграф для іноземних військових

Відповідне рішення, розроблене оборонним відомством, було схвалено Кабінетом міністрів України.

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Психофізіологічне дослідження з використанням поліграфа буде проводитися новоствореним Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства.

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До цього процесу будуть залучені фахівці з міністерства оборони та Національної гвардії України. Перевірка здійснюватиметься мовою, якою володіє кандидат.

У Міністерстві оборони також зазначили, що таке тестування стане обов’язковим для кандидатів на офіцерські посади та посади, пов’язані з доступом до державної таємниці. Крім того, його проходитимуть кандидати, які надали неправдиву або сумнівну інформацію про себе.

Чинні військовослужбовці-іноземці також можуть бути піддані такій перевірці за ініціативою Служби безпеки України або командування військової частини.

Кандидати мають надати письмову згоду на проходження дослідження та не мати медичних протипоказань.

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Відмова від проходження перевірки може стати причиною для відмови у прийнятті на військову службу.

Європа готується відправити війська в Україну − подробиці

Європейські країни розглядають можливість направлення військових сил в Україну для забезпечення дотримання потенційної угоди про припинення вогню.

У Парижі та Лондоні політики готують різні сценарії майбутньої політичної участі у війні, що триває в Україні, та шляхи підтримки Києва на випадок, якщо нове керівництво США повністю змінить свою зовнішню політику і скоротить допомогу Києву.

Радіо Свобода з’ясувало, що обговорюється можливість розгортання французьких і британських військ для моніторингу лінії розмежування як одного з можливих сценаріїв. Однак, як повідомляється, ці переговори відбуваються в окремих європейських столицях, а не на рівні НАТО.

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Про це повідомляє і Deutsche Welle, припускаючи, що європейські країни можуть задіяти війська або приватні військові компанії для забезпечення дотримання потенційної угоди про припинення вогню.

На тлі цих дискусій ідея розміщення іноземних військ в Україні стикається з опозицією з боку кількох європейських країн, зокрема, Німеччини.

Президент Франції Еммануель Макрон і міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро публічно говорили про цю можливість, але консенсус серед європейських союзників залишається недосяжним.