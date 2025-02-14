У 2024 році вартість двосторонньої торгівлі між Україною та країнами Європейського Союзу досягла рекордних $17 млрд, повідомив у прес-релізі Інститут аграрної економіки (ІАЕ) Національного наукового центру (ННЦ).

Україна-ЄС: рекордна торгівля у 2024 році

Це на 3% перевищило показник 2022 року – $16,5 млрд – з моменту набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у 2017 році, йдеться у прес-релізі.

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Тоді Україна та 28 країн-членів ЄС створили політичну та економічну асоціацію, а у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна подала заявку на отримання статусу кандидата в члени ЄС.

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У 2024 році основними торговельними партнерами України у сфері сільського господарства були Іспанія, Польща, Нідерланди, Німеччина, Італія, Румунія, Франція та Бельгія, на які разом припадало 80% її торгівлі.

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ЄС здебільшого імпортує українські зернові продукти, олію та м’ясо, повідомляє ІАЕ.Україна має позитивне торговельне сальдо у розмірі близько $9 млрд.

Український імпорт з ЄС сягнув $4 млрд, збільшившись на 9%, і його здебільшого складали напої, продукти харчування, тютюн, корми для тварин, шоколад, какао, сир та інші молочні продукти.

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У своїй колонці для «Інтерфакс-Україна» міністр аграрної політики Віталій Коваль написав, що частка ЄС у загальному експорті аграрної продукції у 2024 році становила 52%, але залежність від одного великого торговельного партнера несе ризики.

Хоча це свідчить про збільшення обсягів торгівлі між Україною та ЄС, що є важливим для України як кандидата на вступ, це також створює ризик, якщо щось негативне трапиться з економікою ЄС або його торговельними відносинами з Україною.

«Спрямовувати половину сільськогосподарського експорту до одного торговельного партнера ризиковано, в тому числі через те, що деякі країни ЄС вороже ставляться до українського сільськогосподарського експорту, – сказав в інтерв’ю Kyiv Post Роман Нейтер, науковий співробітник Київської школи економіки (KSE). – Його потрібно диверсифікувати».

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Деякі країни ЄС побоюються, що надмірний імпорт дешевшої української сільськогосподарської продукції може зашкодити місцевим фермерам. У 2024 році польські фермери влаштували масштабні протести з вимогою до ЄС повністю заборонити імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Чому ЄС відмовляється від українського цукру?

Нещодавно ЄС також зменшив квоти на імпорт цукру з України, що змусило виробників переорієнтуватися на ринки Азії та Близького Сходу, про що раніше повідомляв Kyiv Post.

Експорт українського цукру до ЄС скоротився з 97% у 2023 році до лише 40% у 2024-му. Три українські виробники цукру поскаржилися Forbes Україна, що ЄС більше не хоче їхньої продукції.

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Про це Forbes розповів Дмитро Панчук, заступник генерального директора хмельницької агрокомпанії «Аспік Груп»: «Ми знали, що ЄС закриє свої двері».

Минулого року Aspik Group збільшила виробництво цукру на 25% до 115 000 тонн, з яких 50 000 тонн було експортовано до Лівії, Туреччини, Камеруну та Грузії, повідомляє Forbes.

34-а за величиною компанія України «Астарта», один із найбільших виробників цукру, що належить Віктору Іванчику, експортувала цукор до країн ЄС, Близького Сходу та Північної Африки.

Для житомирської сільськогосподарської компанії Cygnet основними ринками збуту в 2024 році були Македонія, Туреччина та балканські країни.