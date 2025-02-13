Німеччина найближчим часом передасть Україні близько 100 керованих ракет для зенітних ракетних комплексів IRIS-T, повідомила німецька делегація в НАТО за підсумками 26-го засідання у форматі “Рамштайн”.

Україна отримає ракети для IRIS-T від Німеччини

“Німеччина продовжуватиме відігравати важливу роль у підтримці України”, − йдеться у повідомленні.

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ФРН вже передала Україні 6 систем IRIS-T SLM і 5 IRIS-T SLS.

Нові ракети дозволять посилити протиповітряну оборону України та ефективніше протидіяти російським ракетним атакам і дронам.

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IRIS-T від Німеччини − що треба знати

15 січня Німеччина пообіцяла передати 60 ракет для систем IRIS-T  зі складів Бундесверу для посилення протиповітряної оборони України.

У цей день Україна отримала від Німеччини нову партію військової допомоги, що включає боєприпаси, безпілотники (як ударні, так і розвідувальні) та бронетехніку. 

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13 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав Україні першу нову колісну гаубицю RCH 155, яка має посилити українську артилерію.

30 січня бюджетний комітет парламенту Німеччини хотів схвалити виділення Україні додаткових 3 млрд євро військової допомоги. Рішення було прийнято голосами опозиційних консерваторів (ХДС) і Вільних демократів (СвДП). Правлячі соціал-демократи та “Зелені” утрималися.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що у 2025 році Україна отримає 6 систем протиповітряної оборони IRIS-T та майже 50 ракет до них.

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