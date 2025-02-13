Німеччина найближчим часом передасть Україні близько 100 керованих ракет для зенітних ракетних комплексів IRIS-T, повідомила німецька делегація в НАТО за підсумками 26-го засідання у форматі “Рамштайн”.

Україна отримає ракети для IRIS-T від Німеччини

“Німеччина продовжуватиме відігравати важливу роль у підтримці України”, − йдеться у повідомленні.

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ФРН вже передала Україні 6 систем IRIS-T SLM і 5 IRIS-T SLS.

Нові ракети дозволять посилити протиповітряну оборону України та ефективніше протидіяти російським ракетним атакам і дронам.

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IRIS-T від Німеччини − що треба знати

15 січня Німеччина пообіцяла передати 60 ракет для систем IRIS-T зі складів Бундесверу для посилення протиповітряної оборони України.

У цей день Україна отримала від Німеччини нову партію військової допомоги, що включає боєприпаси, безпілотники (як ударні, так і розвідувальні) та бронетехніку.

Більше по темі Україна отримає від Норвегії додаткові засоби ППО на майже $107 млн Норвегія долучиться до «коаліції дронів», що діє в рамках Контактної групи з питань оборони України.

13 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав Україні першу нову колісну гаубицю RCH 155, яка має посилити українську артилерію.

30 січня бюджетний комітет парламенту Німеччини хотів схвалити виділення Україні додаткових 3 млрд євро військової допомоги. Рішення було прийнято голосами опозиційних консерваторів (ХДС) і Вільних демократів (СвДП). Правлячі соціал-демократи та “Зелені” утрималися.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що у 2025 році Україна отримає 6 систем протиповітряної оборони IRIS-T та майже 50 ракет до них.