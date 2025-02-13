Напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, яка збирає світових лідерів для обговорення глобальних викликів безпеки, Світовий Конґрес Українців (СКУ), Европейський Конґрес Українців (ЕКУ) та українські організації в Німеччині терміново закликають цих лідерів та світову громадськість рішуче підтримати Україну в цей критичний момент для безпеки та майбутнього Європи, ширшого євроатлантичного простору та всього демократичного світу.

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Ми закликаємо до негайної та рішучої підтримки на основі наступних принципів та дій:

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  • Перемога та мир: Справедливий і тривалий мир в Україні можливий лише за умови перемоги України і поразки Росії. Поки Росія не буде переможена, вона продовжуватиме свою військову агресію, як це триває протягом останніх 11 років, щоб знищити Україну як державу. Росія є агресором, а Україна – жертвою її агресії.
  • Інклюзивні мирні плани: Жодних мирних планів для України без участі та згоди України, а також Європейського Союзу, майбутньою частиною якого вона є.
  • Легітимне управління: Україна має легітимних Президента, парламент і уряд, які не повинні бути примушені до проведення виборів під час війни. Такі дії дестабілізують країну і наражають виборців на небезпеку, чого саме і прагне Росія.
  • Гарантії безпеки: Жодних нових Будапештських меморандумів. Україна вже була зраджена порожніми обіцянками гарантій безпеки. Україні потрібне повноправне членство в НАТО та ЄС, а не порожні гарантії безпеки. Це унеможливить новий напад Росії та забезпечить успішну відбудову і розвиток України.
  • Військова підтримка: Надати Україні необхідне військове обладнання для перемоги над Росією та відновлення її міжнародно визнаних кордонів.
  • Санкції та відповідальність: Запровадити жорсткі та посилені економічні і політичні санкції проти Росії та всіх суб’єктів, які її підтримують. Конфіскувати всі заморожені російські активи на користь України та її народу.
  • Міжнародний трибунал: Започаткувати Міжнародний трибунал для притягнення Росії, її військово-політичного керівництва та всіх військових злочинців до відповідальності за їхні дії.

Ситуація на полі бою в Україні визначить майбутнє нашого світу. Ми повинні зберегти цінності, які лежали в основі процвітання західних демократій після Другої світової війни, та запобігти поширенню авторитаризму.

Ми закликаємо світову громадськість подати свій голос на підтримку України. Ваша солідарність та адвокація є вирішальними для того, щоб світові лідери вжили необхідних заходів для забезпечення демократичного та мирного майбутнього.

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Станьте на бік України сьогодні, щоб забезпечити демократичне та мирне завтра.

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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