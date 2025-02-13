Напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, яка збирає світових лідерів для обговорення глобальних викликів безпеки, Світовий Конґрес Українців (СКУ), Европейський Конґрес Українців (ЕКУ) та українські організації в Німеччині терміново закликають цих лідерів та світову громадськість рішуче підтримати Україну в цей критичний момент для безпеки та майбутнього Європи, ширшого євроатлантичного простору та всього демократичного світу.

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Ми закликаємо до негайної та рішучої підтримки на основі наступних принципів та дій:

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Перемога та мир : Справедливий і тривалий мир в Україні можливий лише за умови перемоги України і поразки Росії. Поки Росія не буде переможена, вона продовжуватиме свою військову агресію, як це триває протягом останніх 11 років, щоб знищити Україну як державу. Росія є агресором, а Україна – жертвою її агресії.

: Справедливий і тривалий мир в Україні можливий лише за умови перемоги України і поразки Росії. Поки Росія не буде переможена, вона продовжуватиме свою військову агресію, як це триває протягом останніх 11 років, щоб знищити Україну як державу. Росія є агресором, а Україна – жертвою її агресії. Інклюзивні мирні плани : Жодних мирних планів для України без участі та згоди України, а також Європейського Союзу, майбутньою частиною якого вона є.

: Жодних мирних планів для України без участі та згоди України, а також Європейського Союзу, майбутньою частиною якого вона є. Легітимне управління : Україна має легітимних Президента, парламент і уряд, які не повинні бути примушені до проведення виборів під час війни. Такі дії дестабілізують країну і наражають виборців на небезпеку, чого саме і прагне Росія.

: Україна має легітимних Президента, парламент і уряд, які не повинні бути примушені до проведення виборів під час війни. Такі дії дестабілізують країну і наражають виборців на небезпеку, чого саме і прагне Росія. Гарантії безпеки : Жодних нових Будапештських меморандумів. Україна вже була зраджена порожніми обіцянками гарантій безпеки. Україні потрібне повноправне членство в НАТО та ЄС, а не порожні гарантії безпеки. Це унеможливить новий напад Росії та забезпечить успішну відбудову і розвиток України.

: Жодних нових Будапештських меморандумів. Україна вже була зраджена порожніми обіцянками гарантій безпеки. Україні потрібне повноправне членство в НАТО та ЄС, а не порожні гарантії безпеки. Це унеможливить новий напад Росії та забезпечить успішну відбудову і розвиток України. Військова підтримка : Надати Україні необхідне військове обладнання для перемоги над Росією та відновлення її міжнародно визнаних кордонів.

: Надати Україні необхідне військове обладнання для перемоги над Росією та відновлення її міжнародно визнаних кордонів. Санкції та відповідальність : Запровадити жорсткі та посилені економічні і політичні санкції проти Росії та всіх суб’єктів, які її підтримують. Конфіскувати всі заморожені російські активи на користь України та її народу.

: Запровадити жорсткі та посилені економічні і політичні санкції проти Росії та всіх суб’єктів, які її підтримують. Конфіскувати всі заморожені російські активи на користь України та її народу. Міжнародний трибунал: Започаткувати Міжнародний трибунал для притягнення Росії, її військово-політичного керівництва та всіх військових злочинців до відповідальності за їхні дії.

Ситуація на полі бою в Україні визначить майбутнє нашого світу. Ми повинні зберегти цінності, які лежали в основі процвітання західних демократій після Другої світової війни, та запобігти поширенню авторитаризму.

Ми закликаємо світову громадськість подати свій голос на підтримку України. Ваша солідарність та адвокація є вирішальними для того, щоб світові лідери вжили необхідних заходів для забезпечення демократичного та мирного майбутнього.

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Станьте на бік України сьогодні, щоб забезпечити демократичне та мирне завтра.