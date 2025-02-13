Одного з лідерів опозиції, керівника опозиційної фракції «Європейська солідарність», п’ятого Президента України (2014-2019 рр.) Петра Порошенка, можуть позбавити права брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради на пів року. Ба більше – на керівника найбільшої опозиційної фракції парламенту 12 лютого наклали санкції рішенням РНБО. Демократичний процес в Україні, який досяг великого успіху починаючи з 1991 року, пережив дві революції, однією з яких став Євромайдан 2013-2014 років. Ці події не дали змоги проросійським авторитарним режимам узурпувати владу, позначив шлях українців до свободи. Ця боротьба за 30 років вивела нас з радянського тоталітаризму, ми стали рівними серед самоправних націй. І от знову демократичний прогрес переживає ще одну кризу. Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Більше по темі Зеленський прокоментував санкції проти Порошенка Президент України Володимир Зеленський розповів, за яких умов готовий зняти санкції РНБО проти Петра Порошенка. Зважаючи на дуже складну ситуацію навколо майбутніх мирних перемовин та контроверсійні заяви адміністрації Трампа, Україні вкрай важливо зберігати внутрішню стабільність та продовжувати демократичні реформи. Натомість, останнім часом у внутрішній політиці України розпочалися неоднозначні процеси. Advertisement Останні події обурили частину українців, не лише прихильників колишнього президента, а й тих, хто занепокоєний тиском влади на опозицію в очікуванні можливих виборів, про які говорять все впевненіше і частіше. Kyiv Post розбирався, що сталося, і чи загрожує це стабільності України та демократичному процесу. Конфлікт через матюки Порошенка 30 січня Комітет з питань регламенту і депутатської етики проголосував за винесення на розгляд Верховної Ради постанови про усунення народного депутата, лідера опозиційної партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка від участі в засіданнях парламенту – на одне засідання. Формально – небагато. Але є нюанси. Advertisement «Це дуже цинічно, бо одне засідання в нас продовжується всю сесію, тобто пів року. Його переносять на наступний день, і так далі. Тобто, йдеться про фактичну заборону на виступі в парламенті і участі в його роботі на пів року», – сказав Kyiv Post член парламентської асамблеї ПАРЄ, народний депутат України від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко. Причина такого рішення – сварка між Петром Порошенком і депутатом від пропрезидентської партії «Слуга народу» Богданом Яременком. Яременко – колишній український консул у Стамбулі – був одним із перших дипломатів, які в часи Януковича всупереч політиці влади відкрито виступили з засудженням неправових, жорстоких дій силовиків проти протестувальників на Майдані восени 2013 року. Advertisement Одразу поповзли чутки стосовно того, що ж сталося між двома депутатами. За різними чутками, Порошенко нецензурно – звісно, грубо – «послав» Яременка. Той вичекав паузу в кілька днів і фактично підтвердив це і вжив у відповідь кілька образливих епітетів, пригадавши Порошенкові його олігархічне минуле. «Вся ця історія не про політику, не про етику, а про мільярдера-баригу, який вирішив, що йому дозволено усе. Можливо, він може посилати нах свого водія, прессекретаря, піарників, усіх членів своєї фракції – він їм платить, то ж якщо вони згодні терпіти, – будь ласка. А мене – не може…. Якщо допомагати фронту він починає лише через скандали навколо свого барства і хамства – я переживу бути посланим ним ще кілька разів», – заявив Яременко. Advertisement

Це викликало бурхливу реакцію з боку прихильників Порошенка. Але, на думку Гончаренка, навіть якщо Порошенко й образив Яременка, це сталося, за визнанням самих провладних депутатів, не під час роботи. «Я не був там присутній, я не знаю, але навіть якщо це сталося… Це не був виступ з трибуни, це не було під час розгляду закону, чи обговорення державних речей. Це була особиста розмова. В Раді в залі засідань більше 400 депутатів, вони в перервах між читанням законів ходять, спілкуються один з одним, що тут такого?», – вважає Гончаренко, і вбачає в неймовірній активності «Слуг» привід для обмеження прав опозиції. Спочатку здавалося, що це лише сварка двох депутатів. Та вже 12 лютого пізно увечері з’ясувалося, що Рада національної безпеки та оборони України внесла Петра Порошенка в санкційні списки, разом з олігархом Ігорем Коломойським та трьома представниками бізнесу, що веде до блокування активів, позбавлення нагород, масу інших обмежень економічної діяльності, що критично для Порошенка як бізнесмена та волонтера. Advertisement Переслідування? Рішення комітету про блокування роботи Порошенка в парламенті було прийняте за пропозицією народного депутат від «Слуги народу» Микити Потураєва. За нього проголосувала більшість – «слуги» разом із двома колишніми «регіоналами». Тож прихильники Порошенка вбачають у цьому неприємний «альянс» колишніх людей Януковича з людьми Зеленського. Разом з тим прихильники влади вважають, що це просто виховний захід, бо депутати мають поводитися стриманіше, навіть якщо ти – колишній президент. Політичний аналітик і оглядач Володимир Фесенко вважає, що «слуги» дійсно хотіли «поставити на місце» Порошенка, і навряд чи дійде до реального обмеження, бо поки що політичні дивіденди від конфлікту отримує сам Порошенко: «З політичної точки зору це не просто недалекоглядність. Це дурість – оці всі маленькі пакості, які вони роблять Порошенкові, коли не випускають його за кордон, або ось це – це ж лише укріплює його імідж, це грає йому на користь». Проте нардепи від «Європейської солідарності» так не вважають. «Це зараз так здається, що тобі це в плюс політично, а коли тебе відлучать на пів року від трибуни, то це політично буде проблемою, і за пів року може серйозно впливати на ситуацію», – сказав Гончаренко. А тепер про санкції проти Порошенка А от щодо санкцій – ситуація значно серйозніша. Порошенко прямо назвав рішення злочинним. І додав – про заплановане рішення він знав. “Санкції проти лідера опозиції…. з абсолютно незаконними обмеженнями. У цього злочину є багато співучасників: уся команда Зеленського, кабінет міністрів, який нагнули на абсурдне подання, члени його РНБО”, - заявив Порошенко. Сам президент Зеленський прокоментував це інакше – за його словами, санкції запроваджені проти тих, хто «руйнував систему безпеки України». “Кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України та українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані та працювати на захист України та українців. Це буде обов’язково”, - заявив Зеленський.

Вибори і ненависть Реакція українців не забарилася. Частина з них вважають, що Порошенко має відповідати за свої минулі помилки, втім, більшість користувачів соцмереж відреагували на рішення про санкції щодо Порошенка – негативно. Бо під час війни це завдає удару по іміджу України як демократичної держави. Та породжує внутрішню кризу. «Це все більше схоже на якісь особисті причини і емоційне рішення. Порошенко? Серйозно? Так, він не ідеальний, так інколи робить і говорить дурниці, але скільки він помагає фронту з особистих коштів? Скільки провів зустрічей із західними партнерами щоб зберегти санкційну політику і двопартійну підтримку з США? Замість того щоб виграти війну ми відкриваємо другий, внутрішній фронт. Щоб консолідувати народ і зберегти єдність ми самі даємо в руки ворогу інструмент для чвар і розбрату», - зазначає історик Віктор Дацко.

На думку журналіста-розслідувача Юрія Ніколова, Зеленський атакує опозицію в першу чергу тому, що за умов тиску Трампа і примусу України до невигідного миру, перспективи виборів стають очевидними, а з ними – і бажання зберегти керованість країною.

Втім, є ще одна, практично конспірологічна версія. Її озвучив політичний аналітик Олег Постернак. За цією версією, своїми діями Зеленський свідомо підвищує популярність Порошенка як опозиціонера – сподіваючись, що у того будуть кращі можливості на виборах, ніж у Валерія Залужного, якому Зеленський може програти вибори. «Санкції проти Порошенка - це частина стратегії. Він став в руках влади рухомою фігурою… Мінімум-ефект - насильницьке повернення Порошенка в політичний топ-дискурс, підсвічування для антиелекторату Зеленського як головного опонента. Не дати розширитись Залужному за рахунок виборчої бази Порошенка?», - заявляє Постернак.