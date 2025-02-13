Президент Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності ліків для українців.

Як зміняться ціни на ліки в Україні?

Згідно з цим рішенням уряд, виробники та аптечні мережі визначать перелік 100 препаратів, на які з 1 березня зменшать ціни на 30%.

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Буде також врегульовано націнки на ліки.

Тепер в Україні проводитимуться перевірки цін на ліки, а також здійснюватиметься моніторинг використання медикаментів у лікарнях.

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У грудні 2024 року уряд розширив програму реімбурсації “Доступні ліки” на всі аптеки в Україні. За цією програмою українці можуть отримати безкоштовно або з невеликою доплатою майже 600 медичних препаратів і виробів.

Майже половина користувачів Дії подали заявки на “Зимову єПідтримку”

За півтора місяця від початку запуску програми “Зимова єПідтримка” майже половина користувачів застосунку Дія подали заявки на отримання 1000 гривень допомоги.

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Програма “Зимова єПідтримка” передбачає виплату 1000 гривень кожному українцю. Кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, медичних та освітніх послуг, мобільного зв’язку, благодійність та донати на ЗСУ, книжки та ліки українського виробництва.

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У грудні майже мільйон українців, які отримують пенсії та соцвиплати в Укрпошті, отримали додаткову фінансову допомогу за програмою “Зимова єПідтримка”.