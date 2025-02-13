Судан та Росія досягли остаточної домовленості про створення російської військово-морської бази на суданському узбережжі Червоного моря, повідомляє BBC.

Росія розширює військово-морську присутність: нова база в Судані

Міністр закордонних справ Судану Алі Юсіф заявив, що угода була підписана, і сторони досягли «повної згоди» щодо створення порту. Залишилося лише ратифікувати угоду.

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«Судан і Росія досягли порозуміння щодо угоди про російську військово-морську базу. Все дуже просто... Ми про все домовилися», - сказав Юсіф на брифінгу з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Москві.

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Угода обговорювалася за часів колишнього президента Омара аль-Башира у 2019 році і була попередньо підписана в листопаді 2020 року, невдовзі після військового перевороту. Проте військовий уряд, який повалив Башира, згодом заявив, що це питання перебуває на стадії розгляду.

Більше по темі Росія готується до повномасштабної війни з НАТО Данія закликає Європу зміцнити оборону, бо Москва готується до військової експансії за підтримки Китаю, Ірану та Північної Кореї.

У 2023 році в країні розпочалася громадянська війна.

Видання зазначає, що Москва роками прагнула створити базу поблизу Порт-Судану.

Угода про порт, розрахована на 25 років, передбачала створення Росією військово-морського логістичного центру з військовими кораблями, включаючи атомні, та до 300 військовослужбовців.

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Інтерес Росії до Порт-Судану зріс на тлі побоювань втратити свої військові активи в Сирії.

За повідомленнями, останніми місяцями російські високопосадовці відвідували Порт-Судан - де-факто столицю Судану під час війни - і намагалися налагодити зв’язки з обома сторонами громадянської війни.

Червоне море є стратегічно важливим маршрутом, життєво необхідним для світової торгівлі, а також оборонною та геополітичною «гарячою точкою».

США, Китай та Франція також вже мають військово-морську присутність у морях біля Африканського Рогу.

Росія вивела всі підводні човни зі своєї військово-морської бази в Тартусі

7 лютого міністерство оборони Сирії заявило, що Сирія готова дозволити Росії зберегти свої військові бази на узбережжі Середземного моря за умови, що будь-яка угода з Кремлем відповідатиме інтересам країни.

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6 січня повідомлялося, що останні російські підводні човни покинули Середземне море після невдачі в Сирії.

Залишення порту Тартус може сигналізувати про повний вихід російських сил із Сирії після падіння підтримуваного Москвою режиму Асада в грудні.

23 січня після того, як сирійська влада змушувала російські військові кораблі більше тижня плавати колами біля берегів, їм дозволили зайти у порт Тартус.

Водночас колись потужна військова присутність Кремля в східному Середземномор’ї продовжує зменшуватися.