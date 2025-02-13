Президент України Володимир Зеленський заявив, що зніме санкції РНБО проти Петра Порошенка, якщо виведені гроші повернуть назад в Україну, щоб передати армії. Про це він розповів, коментуючи ситуацію для кореспондентки Суспільного.

Зеленський: СБУ та фінмоніторинг знайшли мільярди Порошенка і Медведчука

Коментуючи останній пакет санкцій, серед яких є й санкції проти Петра Порошенка. Він, зокрема, наголосив на тому, що від самого початку російської агресії (тобто, з 2014-го року - ред.) багато хто виводить мільярди гривень з України.

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«Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого нам не показував. Я цього не бачив, а як було до мене — складно сказати. Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди.

І всі ці люди: Медведчук та Порошенко — вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати, це роблять суди», — розповів Зеленський.

Більше по темі Санкції проти Порошенка. Чи це переслідування? РНБО запровадила санкції проти Петра Порошенка, а депутати більшості пропонують заборонити йому брати участь у засіданнях парламенту. Розбираємося, що відбувається.

Санкції проти Порошенка − що сталося

12 лютого Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила санкції проти депутата та п’ятого президента України Петра Порошенка. Зокрема, були застосовані персональні спеціальні економічні санкції.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв про проведення засідання РНБО. Як зазначив український лідер, “рішення ухвалено і буде опубліковане завтра”.

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За словами Порошенка, до такої “провокації” причетні команда Зеленського, Кабінет міністрів, а також члени РНБО. Він звинуватив чинного українського лідера та заявив, що той “завдав колосального удару по внутрішній єдності”.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань регламенту рекомендував підтримати відсторонення народного депутата Петра Порошенка від участі у засіданнях парламенту.

Ідеться про відсторонення Порошенка на шість місяців, тобто до кінця 13-тої сесії.

Напередодні засідання комітету ВР “Європейська Солідарність” опублікувала заяву про можливе відсторонення Порошенка та назвала нібито причини цього.

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Kyiv Post докладно розбирався із запровадженням санкцій проти п’ятого президента України Петра Порошенка.