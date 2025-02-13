Світова Федерація Українських Жіночих Організацій (СФУЖО) запрошує на лекцію на тему “Лінгвоцид. Як українську мову змушували замовкнути”. Захід присвячений Дню української мови, який відзначають 21 лютого.

Лекція відбудеться онлайн 16 березня об 11:00 за Києвом. Доєднатися можна за посиланням

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Йтиметься про те, як українська мова змогла встояти попри 400 років заборон, а також, чи відрізнялася мовна політика Російської імперії, СРСР та Росії. Спікери також обговорять, як мова формує національну ідентичність, і що, крім мови, важливо зберігати для збереження культурної спадщини.

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До розмови долучиться Валентина Мержиєвська, співзасновниця альтернативної школи БеркоШко, авторка подкасту ПереФарбований лис та освітніх проєктів ЧасоЛінія, Лінгвоцид, Календатика та інших.

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Лекція буде цікава тим, хто переходить на українську або підтримує близьких у цьому; вчителям, які прищеплюють любов до мови своїм учням; а також батькам, які виховують дітей в українському мовному середовищі, написали організатори.

Більше деталей про подію за посиланням

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Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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