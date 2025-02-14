Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про причини наступу українських військ у Курській області Росії.

Чим Курська операція важлива для України?

За його словами, Росія планувала перетворити Сумську область на “санітарну зону” та розвивати наступ на Харків і Суми.

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“Тому ми діяли на випередження і провели власну наступальну операцію, перенісши бойові дії на територію противника в Курській області. Ми зламали ворожі плани”, − зауважив Сирський.

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Він також зазначив, що ЗСУ створили власну зону безпеки на території РФ вздовж кордону з Україною.

“Сили оборони мають власну зону безпеки на території РФ, уздовж кордону України, де утримують близько півтисячі квадратних кілометрів”, − додав головнокомандувач.

Це змушує Росію перекидати до Курської області свої найбоєздатніші підрозділи, послаблюючи інші ділянки фронту.

Більше по темі Трамп анонсував зустріч представників США, України й Росії в Мюнхені Однак ОФіс Президента України зазначив, що зустрічі з представниками РФ у Мюнхені не передбачається.

Сирський також повідомив, що провів роботу в штабах і ознайомився з оперативною обстановкою на місці. Він вислухав пропозиції командирів і ухвалив рішення щодо забезпечення військ та підвищення ефективності оборони.

Зеленський хоче запропонувати Росії обмін частини Курщини на окуповану територію України

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна може запропонувати Росії обмін територіями — частина Курської області на окуповану РФ територію України.

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Як зазначав Зеленський, якщо переговори з Росією почнуться, то Київ запропонує Москві прямий обмін територіями.

10 лютого в інтерв’ю для ITV News Президент розповів, що Україна може повернути всі окуповані Росією території, коли країна-агресор буде слабкою. За словами українського лідера, завданням України є повернення територій завдяки дипломатії.

Зеленський очікується на Мюнхенській конференції з безпеки, де війна з Росією та шляхи її припинення будуть головними питаннями порядку денного.