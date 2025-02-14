Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна братиме участь у будь-яких переговорах з Росією щодо припинення війни, а також вважає видворення Росії з G7 помилкою, повідомляють Reuters і AFP.

Україна матиме місце за столом у переговорах щодо закінчення війни

За словами Трампа, Київ матиме місце за столом будь-яких мирних перемовин з РФ.

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“Вони є частиною цього. У нас буде Україна, і у нас буде Росія, і у нас будуть інші люди, багато людей”, − додав він.

За даними Reuters, Трамп виступив з ініціативою провести тристоронню зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном та російським президентом Владіміром Путіним. 

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Американський лідер хоче обговорити з Пекіном і Москвою скорочення оборонних витрат та ядерного роззброєння.

Трамп хоче повернути Росію до G7 − подробиці

“Я хотів би, щоб вона повернулася. Я вважаю, що було помилкою її викинути. Послухайте, річ не у тому, подобається Росія чи не подобається. Це була “Велика вісімка”, − наголосив Трамп.

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МАГАТЕ підтвердило інформацію про вибух на ЧАЕС, але при цьому не згадала Росію.

Росію видворили з G7 (ще тоді G8) у 2014 році після окупації Криму та початку війни на сході України.

Очільник США вважає, що все про що говорить G7, − про Росію, тому вона “має повернутися”.

“Я сказав: „Що ви робите? Ви, хлопці, все, про що ви говорите − це про Росію, а вони повинні сидіти за столом переговорів“. Я думаю, що  Путін був би радий повернутися”, − стверджує Трамп.

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Під час своєї першої каденції республіканець неодноразово намагався сприяти поверненню РФ до міжнародної спільноти.

Трампу здається, що Путін хоче миру і закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде приймати будь-які двосторонні мирні переговори без участі України.

За його словами, з Трампом була змістовна майже годинна розмова під час якої Трамп сказав Зеленський, що йому здається: “Путін хоче миру і хоче закінчення війни”.

Раніше Трамп провів “тривалу і дуже продуктивну” телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним.

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Це їхній перший підтверджений контакт з моменту повернення президента США на посаду. а український президент ввечері у середу, 12 лютого, також провів телефонну розмову з президентом США. Лідери країн говорили про можливості досягнення миру. 

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