Міністр оборони США Піт Хеґсет заявив, що мирні переговори щодо України мають базуватися на “визнанні реалій”, а не на прагненні повернути кордони станом на 2014 рік, пише The Guardian.

 Мирні переговори щодо України − що сказав Хеґсет

“Це визнання реалій жорсткої сили на місцях... і усвідомлення того, що мир, досягнутий шляхом переговорів, буде певною демаркацією, якої не бажає жодна зі сторін”, − пояснив Хеґсет.

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За його словами, як президент України Володимир Зеленський, так і президент Росії Владімір Путін “розуміють реалії”. Хеґсет також вважає, що президент США Дональд Трамп, як досвідчений перемовник, також розуміє ситуацію.

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США можуть інвестувати в видобуток корисних копалин в Україні:

Хеґсет припустив, що США можуть надати Україні непрямі гарантії безпеки через інвестиції у видобуток природних ресурсів.

“Це одна з багатьох інших можливостей, які цей президент буде використовувати в цих переговорах з високими ставками”, пояснив американський міністр.

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Він додав, що Трамп має “всі карти в руках” і сам визначатиме, які з них використати під час переговорів.

Перспектива вступу України до НАТО “непрактична та малоймовірна”

Президент США підтримав позицію Хеґсета, який назвав членство України в НАТО нереалістичним результатом мирної угоди.

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Трамп зазначив, що перспектива вступу України до Північноатлантичного союзу є “непрактичною та малоймовірною”.

Раніше Піт Хеґсет заявляв на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним результатом домовленостей.

Міністр оборони України відреагував на таку заяву. Президент України Володимир Зеленський ввечері у середу, 12 лютого, провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Лідери говорили про можливості досягнення миру. 

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