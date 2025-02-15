Україні буде дуже складно вижити без військової підтримки США як зараз - під час відбиття російської агресії, так і після завершення війни.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтервʼю NBC News на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.

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Військова допомога США для України

Глава держави вважає, що без американської допомоги в України будуть вкрай низькі шанси вижити.

«Напевне, це буде дуже-дуже важко. Звісно, у всіх складних ситуаціях завжди є шанс. Утім, наші шанси вижити без підтримки США будуть дуже низькими. Я вважаю, це дуже важливо, критично важливо», - сказав Президент.

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Володимир Зеленський стурбований, що Україна буде вразливою до нової масштабної атаки росіян, якщо США припинять надавати військову допомогу.

Президент вважає, що Путін не хоче реального завершення війни. Москві, каже Зеленський, потрібні перемовини, аби перегрупувати свої війська та зняти міжнародні санкції.

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«Це дійсно те, чого він хоче. Він хоче зробити паузу, підготуватися, потренуватися, зняти деякі санкції через припинення вогню і так далі», - пояснив Зеленський.

Зеленський зустрівся з Венсом

14 лютого, Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

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За словами президента України, Київ готовий «якнайшвидше рухатися до реального й гарантованого миру».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені штати прагнуть досягти «тривалого миру», який не призведе до нового конфлікту за кілька років. Він додав, що між сторонами було «багато хороших розмов» як досягти миру й анонсував нові обговорення.

Команди домовилися також продовжити роботу над підготовкою документа, що передбачатиме економічне партнерство між країнами.

У свою чергу, в Україні чекатимуть на спецпосланника президента США з питань Росії та України Кіта Келлога.