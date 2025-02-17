Станом на 17 лютого за попередню добу зафіксували 117 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

На Харківському напрямку наші війська відбивали дві атаки противника в напрямку Вовчанська; одну атаку зупинено, ще одна − триває.

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На Куп’янському напрямку ворог проводив наступ поблизу Петропавлівки, Загризового, Богуславки та Піщаного. 11 бойових зіткнень завершено, ще п’ять ворожих атак тривають.

На Лиманському напрямку росіяни штурмували позиції Сил оборони поблизу Новосергіївки, Новоєгорівки, Новоплатонівки, Новолюбівки, Нове, Новомихайлівки, Ямполівки, Колодязів і Дронівки. ЗСУ зупинили десять ворожих атак, три бойових зіткнення досі тривають.

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На Сіверському напрямку, поблизу населеного пункту Григорівка, наші оборонці успішно відбили одну ворожу атаку.

Більше по темі Трамп заперечив можливість нападу Росії на НАТО Президент США Дональд Трамп не підтримав думку Президента України Володимира Зеленського, що Росія нападе на НАТО.

На Краматорському напрямку РФ атакувала 8 разів в районах Часового Яру та Васюківки, п’ять спроб Росії просунутися вперед були успішно зупинені українськими воїнами, ще три бойові зіткнення тривають до цього часу.

На Торецькому напрямку ворог також здійснив 8 штурмових дій. Загарбники штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька та Кримського, тривають два бойових зіткнення.

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На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 38 разів атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Надіївка, Олексіївка, Андріївка, Дачне та Улакли. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Новопавлівському напрямку загарбники атакували 18 разів поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Новоочеретуватого та Новосілки. П’ять атак вже відбито.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили 6 штурмів позицій наших військ в районах Новоандріївки, П’ятихаток, Щербаків та Малих Щербаків.

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На Курському напрямку ЗСУ відбили 7 ворожих атак, ще два бойових зіткнення тривають до цього часу.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 17 лютого 2025 року становлять близько 859 тис. 920 осіб, зокрема 1530 осіб − за минулу добу.

Сили оборони знищили таку російську техніку:

10089 (+16) російських танків, бойових броньованих машин ‒ 21063 (+52), артилерійських систем – 23222 (+37), РСЗВ – 1283

засобів ППО ‒ 1067, літаків – 370, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25505 (+128)

крилатих ракет ‒ 3063, кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 37605 (+149), спеціальної техніки ‒ 3750 (+1).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ / Телеграм

Зеленський розповів про втрати в ЗСУ внаслідок війни

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News розповів про втрати України внаслідок російського вторгнення.

Серед військових втрат він назвав кількість загиблих військових − понад 46 тисяч. За його словами, кількість поранених складає близько 380 тисяч, а зниклих безвісти або в полоні − десятки тисяч.

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Український лідер зазначив, що наразі налічується близько 20 тисяч депортованих дітей, а загиблих на ТОТ − тисячі або десятки тисяч.

Зеленський зазначив, що точну кількість загиблих цивільних на окупованих територіях встановити неможливо. Він нагадав про масові могили та злочини росіян проти мирного населення.

“Вони здійснюють масові розстріли, масові тортури”, − наголосив президент.

Атака дронів: вибухи в трьох українських містах

У ніч проти понеділка, 17 лютого, росіяни атакували Запоріжжя десятьма дронами-камікадзе “Shahed”.

Внаслідок атаки сталася пожежа в нежитловій будівлі, а також пошкоджено складські приміщення.

“Росіяни атакували місто 10 безпілотниками. Як наслідок − вибуховою хвилею пошкоджені складські приміщення, сталися займання”, − повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За попередніми даними, постраждалих немає. На місці події працюють рятувальники.

У ніч на 17 лютого РФ також атакувала Харків дронами-камікадзе “Shahed”. Вибухи пролунали у Салтівському та Холодногірському районах міста, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

У Салтівському районі удару завдали неподалік адмінбудівлі. Пошкоджено вікна в будівлі та прилеглих будинках. Постраждалих немає. А в Холодногірському районі дрон влучив у приватне домоволодіння, пошкоджено житловий будинок. Троє людей постраждали, у них гостра реакція на стрес.

На місцях подій працюють екстрені служби.

Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

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Вночі також під час повітряної тривоги в Києві пролунали вибухи.

Як повідомив мер міста Віталій Кличко, це пов’язано з роботою сил протиповітряної оборони (ППО), які відбивали атаку російських дронів-камікадзе.

За його словами, ППО працювала в Оболонському районі та на лівому березі столиці.

Голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко також підтвердив цю інформацію.

Наразі немає даних про постраждалих та руйнування. Інформація уточнюється.