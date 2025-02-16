Виходу радіоактивних речовин на ЧАЕС після влучання по Новому безпечному конфайнменту російського дрона не зафіксовано. Але якщо будуть повторні удари, ситуація може змінитися.

Про це сказав голова Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Григорій Іщенко, повідомляє Укрінформ.

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Наслідки удару по ЧАЕС

«На цей час радіаційна ситуація спокійна, тому ніяких викидів не може бути, але якщо будуть повторні удари по таких об’єктах, то ситуація може змінитися», - розповів Іщенко.

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За його даними, ситуація з радіаційним фоном на території майданчика ЧАЕС залишається без змін.

«Тобто виходу радіоактивних речовин за межі не встановлено. Опромінення персоналу вище контрольних рівнів також не зафіксовано. Параметри радіаційної обстановки в межах контрольних рівнів», - сказав голова ДАЗВ.

Більше по темі Росіяни масовано обстріляли Миколаїв Пошкоджений інфраструктурний об’єкт. Постраждав чоловік.

У вівторок, 18 лютого, планують провести нараду за участю науково-дослідних інститутів, щоб дати оцінку пошкодженням на ЧАЕС.

«14 лютого силами працівників ДСП ЧАЕС ми провели попереднє обстеження, виявлені пошкоджені конструкції, завдані прямим ударом БПЛА. Заряд був дуже потужний і тому пошкодження є основних та несучих частин будівельних конструкцій», - відзначив Григорій Іщенко.

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Атака на ЧАЕС: ліквідація наслідків триває

Роботи з ліквідації наслідків удару російського дрона по ЧАЕС ще тривають.

«Продовжується гасіння загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки НБК (Нового безпечного конфайнменту, - ред.)», - розповіли в Держагентстві з управління зоною відчуження станом на 13:00.

Фахівці частково розкривають конструкції арки укриття та заповнюють пустоти під покрівлею будівлі вогнегасними речовинами.

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів повідомляють, що рівень радіації на об’єкті не змінився.

«Це також підтвердили й експерти МАГАТЕ, які оглянули пошкодження та здійснили власні виміри. Радіаційна ситуація перебуває під контролем», - зазначили в Міндовкіллі.

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Дрон РФ влучив в укриття над енергоблоком ЧАЕС

Під час атаки 14 лютого російський дрон влучив в укриття Чорнобильської атомної електростанції, який захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС. Виникла пожежа.

Ворожий безпілотник летів на низькій висоті. Це, за словами президента Володимира Зеленського, свідчить про цілеспрямований удар росіян.

Kyiv Post проаналізував наслідки удару російського дрона по аварійному 4 енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції - детальніше читайте у матеріалі тут.