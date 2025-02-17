Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що російський президент Владімір Путін висловив зацікавленість у мирі. Правдивість цього Путін нібито має показати найближчим часом.

Про це сказав сам Рубіо в інтерв’ю CBS News.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Чи дійсно Путін хоче миру?

За словами держсекретаря, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним, під час якої той начебто був зацікавлений у мирі.

Трамп наголосив, що хоче бачити завершення війни на умовах довготривалого миру, який гарантуватиме український суверенітет і не призведе до нового вторгнення через певний час.

Advertisement

“Наступні кілька тижнів визначать, наскільки це серйозно чи ні. Зрештою, одним телефонним дзвінком мир не встановлюється”, − пояснив Рубіо.

Він додав, що попереду багато роботи з урегулювання війни в Україні.

“Але я вважаю, що навіть найдовша подорож починається з першого кроку. Побачимо, що буде далі, сподіваюся, щось хороше”, − підсумував Рубіо.

У Воронежі згоріли два російські РЕБ , які мали відправити на фронт
Більше по темі

У Воронежі згоріли два російські РЕБ , які мали відправити на фронт

Займанння відбулося на заводі “Протек”, де й виробляють ці комплекси.

Представники США та Росії зустрінуться у Саудівській Аравії

Делегації США та Росії зустрінуться у Саудівській Аравії, щоб говорити про Україну. 

Перемовини будуть спрямовані на “припинення майже трирічної війни Москви проти України”.

Advertisement

Раніше державний секретар США Марко Рубіо поспілкувався телефоном з главою МЗС РФ Сєргєєм Лавровим. Говорили, зокрема, про війну в Україні. 

Раніше Саудівська Аравія повідомила про готовність  провести саміт за участі президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна на своїй території. 

Київ Пост
Київ Пост
Більше про США
Україна готова підписати угоду з США про копалини за умови її вдосконалення США
Україна готова підписати угоду з США про копалини за умови її вдосконалення
За матеріалами Укрінформ
1г тому
Трамп заперечив можливість нападу Росії на НАТО Росія
Трамп заперечив можливість нападу Росії на НАТО
Київ Пост
2г тому
Зеленський заявив, що Україна не буде брати участь у переговорах у Саудівській Аравії Росія
Зеленський заявив, що Україна не буде брати участь у переговорах у Саудівській Аравії
За матеріалами Укрінформ
2г тому
Які країни можна вважати “незамінними” для безпеки України? Росія
Які країни можна вважати “незамінними” для безпеки України?
Кейті Лівінгстоун
3г тому
Читати далі
Військові РФ, ймовірно, розстріляли групу українських захисників Росія
Військові РФ, ймовірно, розстріляли групу українських захисників
Київ Пост
21хв тому
В НАТО “автоматом” — Європа розглядає таку можливість для України за однієї умови Росія
В НАТО “автоматом” — Європа розглядає таку можливість для України за однієї умови
Лео Чіу
43хв тому
У Воронежі згоріли два російські РЕБ , які мали відправити на фронт Росія
У Воронежі згоріли два російські РЕБ , які мали відправити на фронт
Київ Пост
1г тому
Діти головних рабинів Росії та Одеси одружилися в Ізраїлі Росія
Діти головних рабинів Росії та Одеси одружилися в Ізраїлі
Київ Пост
1г тому
" Попередній В Україні через російські атаки запровадили аварійні відключення світла
Далі » Сили оборони знищили 83 ворожі дрони, ще 59 були локаційно втрачені