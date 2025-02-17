Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що російський президент Владімір Путін висловив зацікавленість у мирі. Правдивість цього Путін нібито має показати найближчим часом.

Про це сказав сам Рубіо в інтерв’ю CBS News.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Чи дійсно Путін хоче миру?

За словами держсекретаря, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним, під час якої той начебто був зацікавлений у мирі.

Трамп наголосив, що хоче бачити завершення війни на умовах довготривалого миру, який гарантуватиме український суверенітет і не призведе до нового вторгнення через певний час.

Advertisement

“Наступні кілька тижнів визначать, наскільки це серйозно чи ні. Зрештою, одним телефонним дзвінком мир не встановлюється”, − пояснив Рубіо.

Він додав, що попереду багато роботи з урегулювання війни в Україні.

“Але я вважаю, що навіть найдовша подорож починається з першого кроку. Побачимо, що буде далі, сподіваюся, щось хороше”, − підсумував Рубіо.

Представники США та Росії зустрінуться у Саудівській Аравії

Делегації США та Росії зустрінуться у Саудівській Аравії, щоб говорити про Україну.

Перемовини будуть спрямовані на “припинення майже трирічної війни Москви проти України”.

Advertisement

Раніше державний секретар США Марко Рубіо поспілкувався телефоном з главою МЗС РФ Сєргєєм Лавровим. Говорили, зокрема, про війну в Україні.

Раніше Саудівська Аравія повідомила про готовність провести саміт за участі президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна на своїй території.