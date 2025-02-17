Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном та подали документи до 25 квітня 2024 року, відсьогодні можуть отримати свої паспорти.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук.

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Українці за кордоном можуть отримати паспорти - як це зробити

“Місяць тому Президент доручив вирішити питання видачі паспортів українцям за кордоном. Сьогодні почали видавати”, - написала урядовиця.

У Державній міграційній службі (ДМС) надали роз’яснення щодо процедури отримання паспортів.

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Чоловіки віком 18-60 років, які подали документи на виготовлення паспортів до 25 квітня 2024 року у ДП «Документ», зможуть отримати вже виготовлені паспорти за кордоном без необхідності пред’явлення будь-яких додаткових документів.

Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця видачі будуть надсилатися заявникам у порядку черговості подання документів.

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Зазначається, що ДМС передає інформацію про таких осіб до міністерства оборони України, і вони автоматично стають на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії.

Хто має право на виїзд з України у 2025 році?

В Україні чоловіки у віці від 18 до 60 років підлягають обмеженням на виїзд за кордон через оголошений воєнний стан і загальну мобілізацію.

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Проте для деяких груп населення існують певні винятки.

Kyiv Post дізнався, які категорії чоловіків можуть виїхати за межі України у 2025 році?