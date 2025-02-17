Президент США Дональд Трамп висловив сумнів у можливості нападу Росії на країни-члени НАТО, заявив він 16 лютого, повідомляє Fox News.

Трамп вважає, що Росія не нападе на країни НАТО

Під час розмови Трампа запитали, чи підтримує він думку президента України Володимира Зеленського, який припустив, що в майбутньому Росія може вторгнутися до країн Альянсу.

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“Ні, я не згоден. Я не погоджуюсь. Зовсім”, — відповів Трамп, не надавши додаткових пояснень.

Трамп пояснив, чи залучать Зеленського до мирних переговорів

Президент США заявляв, що президента України Володимира Зеленського залучать до мирних переговорів між Україною і Росією.

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Він схвально відповів на питання про залучення українського лідера до переговорного процесу. Американський лідер поки не уточнив, про яку саме залученість йдеться та чи існують конкретні домовленості.

На Мюнхенській конференції Президент України зазначав, що під час розмови з президентом США вони обговорювали питання залучення північнокорейських військових до бойових дій проти України.

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Трамп єдиний, хто може підштовхнути Путіна до мирних перемовин − Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News заявив, що Трамп дійсно може підштовхнути російського президента Владіміра Путіна до мирних переговорів.

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“Я думаю, що  [Путін − ред.] дійсно трохи боїться президента Трампа. І я думаю, що в президента є цей шанс, він сильний. Я думаю, що він дійсно може підштовхнути Путіна до мирних переговорів”, − пояснив Зеленський.

Український лідер укотре закликав не довіряти очільнику Росії.

“Не довіряйте Путіну. Не довіряйте лише словам про припинення вогню”, − зауважив Зеленський, маючи на увазі порушення Росією угоди, підписаної 2019 року.

 

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