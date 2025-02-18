Понад 450 подій – акцій, флешмобів, лекцій, виставок – вже зареєстровано на онлайн-карті подій до роковин російського повномасштабного вторгнення в рамках кампанії “Stand With Ukraine! Unite for Ukrainian Victory!” Світового Конґресу Українців (СКУ).

Під час офіційного візиту до Німеччини в рамках Мюнхенської безпекової конференції Президент СКУ Павло Ґрод закликав громади долучатися до акцій, адже підтримка України “як ніколи важлива в ці дні”.

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Українські громади з 4 лютого зареєстрували заходи в 332 містах і 50 країнах. СКУ закликає українські організації та друзів України долучитися до кампанії, щоб нагадати світові про боротьбу України.

Наголошуємо: реєстрація доступна не лише для вуличних акцій, а й для будь-яких інших заходів, що відбудуться до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Аби зареєструвати подію, потрібно внести інформацію про країну, місто, тип заходу, організатора, а також вказати дату, час, і контактну особу. Зробити це можна за посиланням.

Після реєстрації та проходження верифікації всі заходи зʼявляться на онлайн-карті подій. Кожен охочий зможе долучитись до акції й знайти потрібну у своєму місці. Більше інформації про кампанію – на спеціальній сторінці.

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Одним із ключових заходів кампанії стане акція Всесвітня тривога – Global alarm. 24 лютого 2025 року о 18:00 за місцевим часом українські громади по світу увімкнуть сирену – сигнал повітряної тривоги, як нагадування світу про продовження війни й заклик до дій.

Масштабну адвокаційну кампанію “Stand with Ukraine” до третіх роковин російського повномасштабного вторгнення в Україну СКУ оголоcив 11 січня. Мета – нагадати світу про третій рік повномасштабної війни та наслідки російського вторгнення для України й світу, а також закликати демократичні уряди мобілізувати підтримку для України, посилити тиск на Росію з метою припинення війни та відновлення територіальної цілісності України.

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Переглянути матеріали всесвітньої акції можна за посиланням.

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