Понад 450 подій – акцій, флешмобів, лекцій, виставок – вже зареєстровано на онлайн-карті подій до роковин російського повномасштабного вторгнення в рамках кампанії “Stand With Ukraine! Unite for Ukrainian Victory!” Світового Конґресу Українців (СКУ).

Під час офіційного візиту до Німеччини в рамках Мюнхенської безпекової конференції Президент СКУ Павло Ґрод закликав громади долучатися до акцій, адже підтримка України “як ніколи важлива в ці дні”.

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Українські громади з 4 лютого зареєстрували заходи в 332 містах і 50 країнах. СКУ закликає українські організації та друзів України долучитися до кампанії, щоб нагадати світові про боротьбу України.

Наголошуємо: реєстрація доступна не лише для вуличних акцій, а й для будь-яких інших заходів, що відбудуться до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Аби зареєструвати подію, потрібно внести інформацію про країну, місто, тип заходу, організатора, а також вказати дату, час, і контактну особу. Зробити це можна за посиланням

Після реєстрації та проходження верифікації всі заходи зʼявляться на онлайн-карті подій. Кожен охочий зможе долучитись до акції й знайти потрібну у своєму місці. Більше інформації про кампанію – на спеціальній сторінці.

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Одним із ключових заходів кампанії стане акція Всесвітня тривога – Global alarm. 24 лютого 2025 року о 18:00 за місцевим часом українські громади по світу увімкнуть сирену – сигнал повітряної тривоги, як нагадування світу про продовження війни й заклик до дій.

Масштабну адвокаційну кампанію “Stand with Ukraine” до третіх роковин російського повномасштабного вторгнення в Україну СКУ оголоcив 11 січня. Мета – нагадати світу про третій рік повномасштабної війни та наслідки російського вторгнення для України й світу, а також закликати демократичні уряди мобілізувати підтримку для України, посилити тиск на Росію з метою припинення війни та відновлення територіальної цілісності України.

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Переглянути матеріали всесвітньої акції можна за посиланням.

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Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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