Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про появу в мережі відео, на якому, ймовірно, російські військові розстрілюють групу беззбройних українських військовополонених.

Нове відео розстрілу українських полонених - подробиці

«Черговий цинічний злочин. Російські мілітарні канали публікують відео ймовірної страти українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян. На відео чути, як російським солдатам неодноразово наказують розстріляти військовополонених. Це підкреслює, що страти є свідомою політикою Росії», – зазначив омбудсмен.

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За його словами, подібні дії російських загарбників суперечать міжнародному гуманітарному праву та Женевській конвенції про поводження з військовополоненими.

Лубінець вважає, що ООН та МКЧХ мають змусити Росію відповісти за свої вчинки та запобігти їх повторенню.

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Уповноважений закликає всіх свідків і тих, хто має будь-яку інформацію щодо згаданого злочину проти українських захисників, негайно повідомити про це на гарячу лінію за номером 0800 50 17 20.

«Кожне свідчення є важливим для встановлення істини. Надана інформація сприятиме документуванню воєнних злочинів, забезпеченню правового реагування та притягненню винних до відповідальності відповідно до норм міжнародного та національного права», – додав Лубінець.

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Військові РФ, ймовірно, розстріляли трьох українських захисників на Донеччині

3 січня російські військові, імовірно, розстріляли трьох полонених поблизу Нескучного Донецької області.

Росіяни зв’язали їм руки та розстріляли в потилицю.

За словами Лубінця, Росія демонструє нехтування міжнародними нормами попри те, що, згідно з Женевськими конвенціями, військовополонені є під особливим захистом, і жодна країна не має права їх катувати, знущатися чи позбавляти життя.

22 грудня російські солдати розстріляли ще пʼятьох українських полонених захисників.

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20 листопада з’явилася інформація, що військові РФ розстріляли, ймовірно, п’ятьох полонених українців на Покровському напрямку.

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