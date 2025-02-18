За майже два роки роботи програми “єВідновлення” 90 тис. сімей отримали понад 17 млрд грн компенсацій за пошкоджене та знищене житло.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.

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“єВідновлення”: 90 тисяч сімей отримали компенсації за житло

«За майже два роки ми вже виплатили більше 17 млрд грн в два етапи - це компенсація за пошкоджене житло і компенсація за знищене житло. Майже 90 000 українських родин змогли відремонтувати, відбудувати чи купити нове житло замість того, що було зруйновано», - сказав Кулеба.

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За час функціонування програми “єВідновлення” 90 тисяч українських родин отримали компенсації на загальну суму понад 17 мільярдів гривень за пошкоджене та зруйноване житло.

Міністр зазначив, що цього року Україна продовжить співпрацю з Банком розвитку Ради Європи в рамках програми HOME, яка передбачає виділення 4 мільярдів гривень на компенсацію за знищене житло.

Кулеба також повідомив про перші результати програми компенсацій для внутрішньо переміщених осіб.

У 2025 році на цю програму виділено 15 мільярдів гривень, що дозволить приблизно 10 тисячам переселенців отримати кошти на придбання нового житла.

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«Скористатися цією програмою можуть українці, які мають статус внутрішньо переміщеної особи та втратили єдине житло. Наразі послуга доступна для тих, чиє житло було знищене на підконтрольній Україні території або в зоні активних бойових дій», - розповів міністр.

За його словами, перші 4 мільярди гривень вже розподілені між учасниками програми. 50 родин вже скористалися сертифікатами та придбали нове житло, а ще 2,5 тисячі переселенців подали заявки на отримання коштів.

Що таке проєкт HOME: Компенсація за знищене житло

У банку розвитку заявляли, що у 2025 році збільшать фінансування в межах проєкту “HOME: Компенсація за знищене житло”.Україна отримала 70 млн євро на компенсації за знищене росіянами житло в межах реалізації проєкту “HOME. Компенсація за знищене житло”.

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Ці кошти стали першим траншем із передбачених двох, що мають бути виділені до кінця 2024 року. Їх спрямували на фінансування житлових сертифікатів, тому громадяни зможуть отримати компенсацію за знищене внаслідок бойових дій житло.

Раніше Kyiv Post повідомляв, що Україна отримає від Банку розвитку Ради Європи 100 млн євро для компенсації громадянам за знищені внаслідок збройної російської агресії домівки.

Уряд виділив 15 млрд гривень на житлові сертифікати для ВПО

5 лютого уряд України виділив 15 мільярдів гривень на допомогу внутрішньо переміщеним особам, чиє житло постраждало або було зруйновано через російську агресію.

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Перші 4,3 мільярди гривень, передбачені програмою єВідновлення, вже можна використати для отримання компенсацій.