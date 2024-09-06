Україна отримала 70 млн євро від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) в межах реалізації проєкту "HOME. Компенсація за знищене житло", повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Скільки Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи на компенсації за знищене житло

Ці кошти стали першим траншем із передбачених двох, що мають бути виділені до кінця 2024 року. Їх спрямують на фінансування житлових сертифікатів, завдяки чому громадяни зможуть отримати компенсацію за знищене внаслідок бойових дій житло.

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Плануються компенсації за понад 2 тис. житлових сертифікатів. Це дозволить близько 5,7 тис. українцям отримати компенсацію.

Проєкт впровадили в межах послуги "єВідновлення" по всій території України.

"Реалізація проєкту HOME сприятиме якнайшвидшому поверненню постраждалих громадян до звичного життя. Україна є членом Банку розвитку Ради Європи вже понад рік – від червня 2023 року", – наголосила заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова.

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Проєкт "НОМЕ. Компенсація за знищене житло" – що відомо

Раніше Kyiv Post повідомляв, що Україна отримає від Банку розвитку Ради Європи 100 млн євро для компенсації громадянам за знищені внаслідок збройної російської агресії домівки.

11 червня на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2024) міністр фінансів України Сергій Марченко та керівник Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі підписали угоду.

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Вона передбачає надання Україні позики обсягом 100 млн євро в рамках проєкту "НОМЕ. Компенсація за знищене житло".