Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли різні боєприпаси, танки, автомобілі тощо, повідомляє уряд Німеччини.

Нова допомога Україні від Німеччини - подробиці

Німеччина передасть Україні ракети IRIS-T SLM та IRIS-T SLS, чотири самохідні артилерійські установки Zuzana 2, 50 тисяч снарядів калібру 155-мм та 2 тисячі снарядів калібру 122-мм.

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У новому пакеті допомоги також значаться 300 дронів типу HF-1, 51 розвідувальний дрон VECTOR, 245 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN, 29 розвідувальних дронів SONGBIRD та 14 розвідувальних дронів HORNET.

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Для розмінування територій Україна отримає два танки WISENT 1, 16 мінних плугів та 8 автомобілів для охорони кордону.

Німеччина також надасть 645 лазерних далекомірів, 74 тисячі 44-мм патронів, 100 кулеметів MG5, 2 915 штурмових гвинтівок HK 416, 900 штурмових гвинтівок MK 556, 64 високоточних гвинтівок HLR 338 з 314 000 патронами, 20 гвинтівок CR 308, 73 штурмових гвинтівок AK-47 та понад 60 мільйонів патронів для вогнепальної зброї.

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На додаток до військової допомоги, Німеччина передасть Україні 27 800 вовняних ковдр, 766 спальних мішків та 37 200 турнікетів.

IRIS-T від Німеччини − що треба знати

13 лютого німецька делегація в НАТО оголосила про швидку передачу Україні близько 100 керованих ракет для комплексів IRIS-T за підсумками 26-ї зустрічі у форматі “Рамштайн”.

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15 січня Німеччина пообіцяла передати 60 ракет для систем IRIS-T зі складів Бундесверу для посилення протиповітряної оборони України.

У цей день Україна отримала від Німеччини нову партію військової допомоги, що включає боєприпаси, безпілотники (як ударні, так і розвідувальні) та бронетехніку.

13 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав Україні першу нову колісну гаубицю RCH 155, яка має посилити українську артилерію.

30 січня бюджетний комітет парламенту Німеччини хотів схвалити виділення Україні додаткових 3 млрд євро військової допомоги. Рішення було прийнято голосами опозиційних консерваторів (ХДС) і Вільних демократів (СвДП). Правлячі соціал-демократи та “Зелені” утрималися.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що у 2025 році Україна отримає 6 систем протиповітряної оборони IRIS-T та майже 50 ракет до них.