Станом на 18 лютого за попередню добу зафіксували 122 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

На Харківському напрямку російські війська штурмували позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Тополь. Сили оборони успішно відбили три спроби армії РФ просунутися вперед.

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На Куп’янському напрямку ворог проводив наступ поблизу Петропавлівки, Глушківки, Загризового та в напрямку Новоосинового. Українські підрозділи відбили всі атаки ворога.

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На Лиманському напрямку росіяни штурмували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Зарічного та Ямполівки, але отримали відсіч.

На Сіверському напрямку армія РФ один раз атакувала в напрямку Білогорівки, але успіхів не мала.

На Краматорському напрямку РФ атакувала в районах Часового Яру та Васюківки, дві спроби росіян потіснити наших оборонців із займаних позицій успіху не мали, триває три боєзіткнення.

Більше по темі Зеленський переніс свій візит до Саудівської Аравії на березень Сьогодні у столиці Саудівської Аравії відбулися переговори Росії та США.

На Торецькому напрямку відбулося п’ять боєзіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів біля Торецька. Наразі триває два бої.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 44 рази атакував у районах населених пунктів Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного, Удачного, Успенівки, Надіївки, Ясенового, Улаклів, Андріївки та Дачного.

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За добу на Покровському напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 325 окупантів, з них 163 — безповоротно.

На Новопавлівському напрямку загарбники атакували 21 раз поблизу Новосілки, Рівнополя, Нового Комара та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки в районах Щербаків та Нестерянки.

На Курському напрямку ЗСУ відбили вісім штурмових дій російських загарбників.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 17 лютого 2025 року становлять близько 861 тисячі 090 осіб, зокрема ще 1170 осіб - за минулу добу.

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Сили оборони знищили таку російську техніку:

10101 (+12) російський танк, бойових броньованих машин ‒ 21075 (+12), артилерійських систем – 23275 (+53), РСЗВ – 1285 (+2)

засобів ППО ‒ 1068 (+1), літаків – 370 (+0), гелікоптерів – 331 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25586 (+181)

крилатих ракет ‒ 3064 (+1), кораблів / катерів ‒ 28 (+0), підводних човнів ‒ 1 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 37679 (+74), спеціальної техніки ‒ 3751 (+1).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ / Телеграм

Зеленський сподівається, що разом із Келлоггом відвідає фронт

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 20 лютого очікується візит спеціального представника США з питань України та Росії Кіта Келлогга.

Візит триватиме кілька днів, заявив він під час онлайн-пресконференції з українськими журналістами, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми чекаємо Келлогга. У нас була така домовленість, що він приїде до нас 20-го, здається, числа, буде дві доби, може більше. Я хочу поїхати з ним на фронт. Думаю, що він не відмовить», - сказав Зеленський.

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Президент України вважає, що важливо, щоб спецпредставник США на власні очі побачив ситуацію в Україні, поспілкувався не лише з керівництвом, а й з військовими.

У Нікопольському районі через обстріли РФ зазнали поранень семеро людей

У Нікопольському районі на Дніпровщині упродовж 17 лютого через російські обстріли семеро людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У ніч на 18 лютого сили протиповітряної оборони збили над областю два ворожі безпілотники.

17 лютого до пізнього вечора росіяни обстрілювали з важкої артилерії села Марганецької громади у Нікопольському районі. Люди не постраждали.

До лікарів звернулася ще одна поранена під час вчорашньої атаки на Червоногригорівську громаду. 55-річний жінці надали медичну допомогу.

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За його даними, загалом упродовж дня в районі постраждали семеро людей.

На Кіровоградщині дрон влучив у будинок: постраждали діти

Уночі ворожий безпілотник атакував багатоквартирний будинок у місті Долинська, що знаходиться в Кіровоградській області, повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

“Троє постраждалих - мама і двоє дітей. Їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала”, - зазначає він.

Всі відповідні служби працюють.