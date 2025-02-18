Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до Туреччини з офіційним візитом.
Президент України приїхав до Туреччини - подробиці
“Офіційний візит до Туреччини. Зустрічі з Президентом Ердоганом і першою леді Еміне Ердоган. Питання обмінів: усі зусилля, щоб наші люди поверталися додому, продовжаться”, - зазначив Зеленський.
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У межах візиту сторони обговорять питання продовольчої безпеки.
Перша леді Олена Зеленська зосередиться на темах освітньої та культурної дипломатії.
Візит Зеленських до Туреччини - відео
Зеленський приїхав до ОАЕ − що треба знати
17 лютого Президент України Володимир Зеленський прибув до Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).
У межах візиту він підписав з президентом ОАЕ Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян в Абу-Дабі економічну угоду між державами.
Також сторони обговорили повернення українців з російського полону.