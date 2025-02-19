Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що вибори в Україні відбудуться після завершення воєнного стану в державі.

Коли відбудуться вибори в Україні?

“Ukraine needs bullets, not ballots. [Україні потрібні кулі, а не бюлетені - ред.] Коли лунають заяви про необхідність виборів під час повномасштабної війни, варто розібратися: це реальна можливість чи черговий інструмент дестабілізації України? Президент України Володимир Зеленський був обраний на демократичних виборах. Сьогодні він очолює боротьбу за свободу, незалежність і життя Українців”, – пояснив він.

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Стефанчук заявив, що вибори в Україні відбудуться і пройдуть за законами України, вибір робитимуть громадяни України. І це будуть демократичні вибори”.

Спікер українського парламенту акцентував, що російський ворог не може і не буде нічого диктувати Україні: “ми не копіюватимемо їхні практики, де “переможець” відомий ще до голосування, а псевдовибори проходять разом із псевдореферендумами – у нашому випадку ще й під дулами російських автоматів”.

Більше по темі Путін заявив, що Росія готова повернутися до переговорів з Україною Президент РФ позитивно оцінив переговори РФ та США, які відбулися у Ep-Pіяді.

“Росія ніколи не була за мир – вона завжди прикривала агресію псевдомиротворчістю. Її сценарій незмінний: спочатку окупація, потім тиск через “переговори”, які мають лише закріпити досягнуте силою. Чи варто робити вигляд, що цього разу все буде інакше?”, – додав очільник ВР.

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Він відзначив, що Україна не відмовляється від демократії, але вибори можливі лише після закінчення дії воєнного стану, що є прямою нормою українського закону.

“Вигадувати “демократію” під обстрілами – це не демократія, а спектакль, у якому головний вигодонабувач сидить у Кремлі”, – наголосив політик

Водночас Стефанчук висловив повну підтримки Президенту Зеленському.

Трамп підтримав проведення виборів в Україні

Президент США Дональд Трамп раніше висловив підтримку необхідності проведення виборів в Україні та зробив заяву щодо рівня підтримки чинного президента України.

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Трамп заявив, що рейтинг Зеленського серед населення України “становить лише 4%”.

Очільник Штатів пояснив відсутність України на переговорах між Росією та Штатами в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії 18 лютого.

США та Росія представили спільний мирний план щодо України, основним етапом якого є проведення нових виборів для врегулювання конфлікту. Держсекретар США Марко Рубіо повідомляв, що всі, хто бере участь в українському конфлікті, повинні бути згодні з рішенням щодо його завершення.