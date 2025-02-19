Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що вибори в Україні відбудуться після завершення воєнного стану в державі.

Коли відбудуться вибори в Україні?

“Ukraine needs bullets, not ballots. [Україні потрібні кулі, а не бюлетені - ред.] Коли лунають заяви про необхідність виборів під час повномасштабної війни, варто розібратися: це реальна можливість чи черговий інструмент дестабілізації України? Президент України Володимир Зеленський був обраний на демократичних виборах. Сьогодні він очолює боротьбу за свободу, незалежність і життя Українців”, – пояснив він.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Стефанчук заявив, що вибори в Україні відбудуться і пройдуть за законами України, вибір робитимуть громадяни України. І це будуть демократичні вибори”.

Спікер українського парламенту акцентував, що російський ворог не може і не буде нічого диктувати Україні: “ми не копіюватимемо їхні практики, де “переможець” відомий ще до голосування, а псевдовибори проходять разом із псевдореферендумами – у нашому випадку ще й під дулами російських автоматів”.

Путін заявив, що Росія готова повернутися до переговорів з Україною
Більше по темі

Путін заявив, що Росія готова повернутися до переговорів з Україною

Президент РФ позитивно оцінив переговори РФ та США, які відбулися у Ep-Pіяді.

“Росія ніколи не була за мир – вона завжди прикривала агресію псевдомиротворчістю. Її сценарій незмінний: спочатку окупація, потім тиск через “переговори”, які мають лише закріпити досягнуте силою. Чи варто робити вигляд, що цього разу все буде інакше?”, – додав очільник ВР.

Advertisement

Він відзначив, що Україна не відмовляється від демократії, але вибори можливі лише після закінчення дії воєнного стану, що є прямою нормою українського закону.

“Вигадувати “демократію” під обстрілами – це не демократія, а спектакль, у якому головний вигодонабувач сидить у Кремлі”, – наголосив політик

Водночас Стефанчук висловив повну підтримки Президенту Зеленському.

Трамп підтримав проведення виборів в Україні

Президент США Дональд Трамп раніше висловив підтримку необхідності проведення виборів в Україні та зробив заяву щодо рівня підтримки чинного президента України.

Advertisement

Трамп заявив, що рейтинг Зеленського серед населення України “становить лише 4%”.

Очільник Штатів пояснив відсутність України на переговорах між Росією та Штатами в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії 18 лютого.

США та Росія представили спільний мирний план щодо України, основним етапом якого є проведення нових виборів для врегулювання конфлікту. Держсекретар США Марко Рубіо повідомляв, що всі, хто бере участь в українському конфлікті, повинні бути згодні з рішенням щодо його завершення. 

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
Більше про Дональд Трамп
Путін хоче контролю, а не миру − розвідка США Путін
Путін хоче контролю, а не миру − розвідка США
Київ Пост
5г тому
Опитування КМІС спростовує слова Трампа, що Зеленському довіряють 4% українців Зеленський
Опитування КМІС спростовує слова Трампа, що Зеленському довіряють 4% українців
Київ Пост
6г тому
Критичний момент для Європи США
ПОГЛЯД: Критичний момент для Європи
Юлія Мендель
7г тому
Трамп: США надали Україні $350 мільярдів, але ніхто не знає, де гроші США
Трамп: США надали Україні $350 мільярдів, але ніхто не знає, де гроші
Київ Пост
8г тому
Читати далі
Трамп назвав Зеленського диктатором і розкритикував витрати США на Україну США
Трамп назвав Зеленського диктатором і розкритикував витрати США на Україну
Київ Пост
2г тому
Чехія та Словаччина відкинули ідею відправки військ в Україну Росія
Чехія та Словаччина відкинули ідею відправки військ в Україну
Київ Пост
3г тому
Путін заявив, що Росія готова повернутися до переговорів з Україною Путін
Путін заявив, що Росія готова повернутися до переговорів з Україною
Київ Пост
3г тому
Джонсон закликав Європу припинити скандали через заяви Трампа та допомогти Україні США
Джонсон закликав Європу припинити скандали через заяви Трампа та допомогти Україні
Київ Пост
4г тому
" Попередній Макрон відмовився відправляти в Україну власні сухопутні війська
Далі » Росія не може бути гарантом безпеки, Україні потрібно більше ракет - Зеленський на пресконференції