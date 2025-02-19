Головні заяви Президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з українськими журналістами на тлі перемовин делегацій США та Росії.

Україна отримала від США зброю на $67 млрд та $31,5 млрд бюджетної допомоги

Володимир Зеленський повідомив, що Україна витратила $320 млрд на ведення війни з РФ.

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З цієї суми $200 млрд було іноземною військовою допомогою, зокрема, США надали $67 млрд військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення.

“Нам війна коштувала 320 мільярдів. 120 мільярдів – це ми, народ України, платники податків. 200 мільярдів – це Сполучені Штати Америки і Європейський Союз.

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Ми говоримо про зброю, це пакет зброї – 320 мільярдів.

Всього Сполучені Штати Америки дали нам на сьогодні біля 60 мільярдів, і ми отримали ще плюс 31,5 мільярда. 67 мільярда зброї і 31,5 мільярда – це пряма фінансова допомога в бюджет”, - сказав Зеленський.

Більше по темі Путін заявив, що Росія готова повернутися до переговорів з Україною Президент РФ позитивно оцінив переговори РФ та США, які відбулися у Ep-Pіяді.

“Були якісь окремі програми, безумовно, вдячні за всі ці гуманітарні програми, але це не можна нараховувати”, - додав він

Він відзначив, що у України з США “абсолютно різні цифри, на жаль” щодо об’ємів наданої допомоги, і додав, що треба з відповідними цифрами розібратися.

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“500 мільярдів – ось це все коштувало 500 мільярдів, і поверніть нам 500 мільярдів мінералами або чимось там - це несерйозна розмова”, - сказав Зеленський.

Президент України подякував США за надану допомогу, але дав зрозуміти, що інформація про те, що США надали Україні 90% усього об’єму допомоги, не відповідає дійсності.

“Історія про те, що 90% всієї допомоги – це Сполучені Штати - ми з вами розуміємо, що правда трішки інша, хоча безумовно, ми вдячні за допомогу. І тому я би хотів, щоб було більше правди у команди Трампа. Бо все це точно позитивно на Україну не впливає”, - сказав Зеленський.

Україна не хоче ніяких гарантій безпеки від РФ – Зеленський

За словами Зеленського, Україна не хоче ніяких гарантій безпеки від Росії, гарантії безпеки залежать від партнерів з НАТО.

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“І в цілому я хочу вам сказати, що гарантії безпеки - не можна ось так говорити, що треба щось і “русскім” дати, піти на зустріч. Так, а ми не хочемо від “русскіх” гарантій безпеки… Щодо умов щодо “русскіх”, ми ще туди не дійшли. Коли будемо говорити про якусь угоду, тоді будемо говорити щодо того, що “руські” повинні”, - сказав він.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що США проводять дії з виведення РФ з ізоляції.

“Я вважаю, що Сполучені Штати Америки допомагають Путіну вийти із багатолітньої ізоляції”, - сказав Зеленський.

Він вважає, що однією з причин цього є дезінформація, під впливом якої перебуває команда президента США Дональда Трампа.

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“Я би хотів, щоб було більше правди у команди Трампа. Бо все це точно позитивно на Україну не впливає. А впливає на те, що вони виводять із ізоляції Путіна. І я думаю, що Путін і рускіє, вони дуже радіють”, - додав Зеленський.

Україна виробляє 30% з усієї потрібної номенклатури для армії і буде нарощувати виробництво

Внутрішнє виробництво покриває 30% потреб української армії, цього недостатньо, але більше, ніж в будь-якій окремо взятій країні Європи.

“30% з усього пакету того, що нам потрібно, ми на сьогодні виробляємо. Це недостатньо, але це дуже немало і це більше, ніж окремо кожна з країн Європи сьогодні робить… Поки ми не в НАТО, ми будемо розраховувати на себе і на партнерів, але на себе - ключове. І тому будемо все одно збільшувати наше виробництво технологічно, дронів, РЕБів, артилерію передусім”, - сказав Зеленський.

Україна хоче отримати ліцензію на ракети для “Петріотів”

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нестачу ракет для систем протиповітряної оборони і заявив про бажання отримати ліцензію на власне виробництво ракет для американських систем “Петріот”.

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“Для нас навіть мова й не йде про війська безпосередньо в Україні (військовий контингент США – ІФ-У), але можна отримати ліцензії, навіть не ракети, а ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Петріот. Ми кожного дня рахуємо, я вибачаюся, коли 3-4-5 ранку, коли командувач мені телефонує і каже: ми біля цього міста. Я зараз не хочу казати, яке це місто, але під цим містом в нас немає ракет для систем Петріот. Все, ми вичерпали, я це розумію”, - розповів Зеленський на брифінгу журналістам у Києві в середу.

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“У нас немає ракет для систем ППО. Я думаю, що це неправильно. Це, власне, ті речі, які змушують нервувати всіх”, - додав він.

За його словами, він говорив про це з представниками США в контексті того, що вони можуть надати Україні з точки зору гарантії безпеки. “Ви не хочете надсилати військ, ви не хочете НАТО. Чи ми можемо отримати достатньо систем Петріот?... Це така тривала розмова, занадто тривала”, - констатував Зеленський.