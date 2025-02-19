Адміністрація президента США Дональда Трампа тимчасово зупинила розгляд усіх імміграційних заяв мігрантів з Латинської Америки та України, які отримали дозвіл на в’їзд до США під час президентства Джо Байдена.

Про це повідомляє CBS News, посилаючись на свої джерела.

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Трамп зупинив розгляд імміграційних заявок українців та латиноамериканців – що відомо

За інформацією видання, процес розгляду заяв припинено на невизначений термін, поки державні органи аналізують можливі випадки шахрайства та удосконалюють перевірки з метою підвищення рівня національної та громадської безпеки.

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Точна кількість осіб, на яких вплине це рішення, поки що невідома.

Проте воно стосується кількох імміграційних програм, ініційованих адміністрацією Байдена, які дозволили сотням тисяч іноземців легально прибувати до США на підставі гуманітарних причин або суспільної користі.

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Серед таких програм – Uniting for Ukraine, створена для українців, які тікають від війни. У межах цієї ініціативи близько 240 тисяч українців із спонсорами у США змогли в’їхати в країну.

Ще одна програма, що потрапила під дію нового рішення, – CHNV, у межах якої 530 000 громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели, які мають спонсора в США, отримали дозвіл на в’їзд.

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Депортація мігрантів зі США − що треба знати

3 лютого адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала програму захисту від депортації для сотень тисяч венесуельських мігрантів.

30 січня президент США Дональд Трамп заявив, що розпорядився підготувати в американській в’язниці Гуантанамо на Кубі, місця для 30 тис. мігрантів.

Також стало відомо, що Трамп підпише указ, який передбачає пошук способів депортації антиізраїльських активістів, які порушили закони під час протестів.Колумбія погодилася “необмежено приймати” нелегальних мігрантів, депортованих зі США. Штати та Колумбія домовились про прийом мігрантів з Колумбії та дозволять їхнє повернення в країну на військових літаках США без обмежень і затримок.

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22 січня Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який закриває кордон між США та Мексикою для мігрантів, які шукають притулку.

Штати провели наймасштабнішу в історії операцію з депортації нелегальних мігрантів, заарештувавши 538 осіб. Сотні нелегальних мігрантів були депортовані військовими літаками.

Адміністрація Трампа припинила використання застосунку CBP One, який давав змогу записуватися на прийом у пункті в’їзду.