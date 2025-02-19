Південна Корея висловила готовність прийняти північнокорейських військовослужбовців, які потрапили в полон до українських сил, за умови їхнього бажання переїхати на південь.

Про це повідомило агентство Yonhap, посилаючись на заяву міністерства закордонних справ Республіки Корея.

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Південна Корея готова прийняти північнокорейських військовополонених з України

У відомстві наголосили, що, згідно з Конституцією країни, північнокорейські солдати вважаються її громадянами.

Там також зазначили, що повага до їхнього вільного волевиявлення щодо репатріації відповідає нормам міжнародного права та усталеній практиці.

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«Відповідно, уряд надасть необхідний захист і підтримку, якщо вони звернуться із проханням приїхати до Південної Кореї, згідно із основоположними принципами і відповідними законами про прийняття усіх осіб», – заявили у МЗС.

Представники відомства також повідомили, що Південна Корея довела свою позицію до відома України та продовжує консультації з Києвом з цього питання.

У МЗС Південної Кореї додали, що людей не можна примусово повертати до місць, де вони можуть зазнати переслідувань.

Полонений солдат з КНДР розповів про значні втрати

12 січня один із північнокорейських солдатів, якого взяли в полон Сили оборони, розповів про «значні» втрати серед північнокорейських військових у РФ.

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За оцінками Південної Кореї, Північна Корея направила до РФ близько 11 тисяч військових для підтримки війни проти України.

За даними південнокорейської розвідки, протягом минулого місяця загинуло щонайменше 100 північнокорейців. Ще тисяча були поранені.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що загальні втрати військ КНДР у війні РФ проти України вже склали 4 тисячі військових.